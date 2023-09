Van Hooydonck 'dybt berørt' over Vingegaards gestus

Efter Jonas Vingegaards imponerende sejr på 16. etape af Vuelta a España tirsdag dedikerede han med tårer i øjnene sejren til sin holdkammerat og bedste ven, Nathan Van Hooydonck, der tidligere på dagen var involveret i en alvorlig trafikulykke.

Onsdag omkring middag er meldingen fra Jumbo-Visma, at hollænderens tilstand fortsat er i bedring.

Nathan Van Hooydonck fik et ildebefindende, da han kørte galt tirsdag morgen. Foto: Claus Bonnerup

Glad og berørt

'Nathan Van Hooydonck kommunikerer og har det godt, omstændighederne taget i betragtning,' skriver cykelholdet på X.

Van Hooydonck har fået besked om sin holdkammerats sejr på 16. etape.

'Han var meget glad for at høre, at Jonas Vingegaard vandt gårsdagens etape i Vueltaen, og er dybt berørt over, at han har dedikeret sejren til ham,' skriver Jumbo-Visma.

Da Jonas Vingegaard havde krydset målstregen på 16. etape, fyldte nyhederne om Nathan Van Hooydonck alt hos ham.

- Jeg vil dedikere sejren til Nathan. Han er sådan en god fyr - jeg håber det bedste for ham.

Fik ildebefindende

- Han er min bedste ven på holdet. Det har virkelig været en hård dag. Det ramte mig meget hårdt i morges, lød det fra Jonas Vingegaard.

Nathan Van Hooydonck fik efter sigende et ildebefindende, da han kørte galt.

Der skal nu foretages yderligere undersøgelser for at finde årsagen til, at Nathan Van Hooydonck fik det dårligt, da han kørte bil, har Jumbo-Visma tidligere oplyst til Ekstra Bladet.