Vandt medalje ved OL: Nu snupper dansker også EM-medalje

Cykelrytteren Casper Folsach skaffede lørdag aften metal til Danmark i forbindelse med European Championships, der samler EM i syv forskellige sportsgrene.

I Glasgow vandt han således bronzemedalje ved EM i omnium efter et flot pointløb.

- Det er fedt. Det havde jeg ikke forventet - og heller ikke håbet på. Jeg kørte løbet defensivt efter en top-10-placering. Men det gav mig muligheden til sidst, og det hele faldt ud til min fordel.

- Jeg sad og ærgrede mig rigtig meget undervejs, for jeg missede fem point på et afgørende tidspunkt i pointløbet, der gjorde, at jeg ret sikkert kunne være blevet nummer to, siger Folsach til TV2 Sport.

Inden det afsluttende pointløb var der ellers ikke meget, der tydede på, at danskeren skulle komme i nærheden af skamlen, men det ændrede han på i en flot finale.

Han sluttede på 113 point og slog lige netop polske Szymon Sajnok, der havde 112 point på fjerdepladsen.

Folsach ønsker tillykke med guldet. Foto: AP

Briten Ethan Hayter vandt guld med 133 point foran italieneren Elia Viviani, der også skrabede 113 point sammen.

25-årige Folsach var tidligere på året en del af det danske hold, der vandt VM-sølv i 4000 meter holdforfølgelsesløb. I 2016 var han med til at vinde OL-bronze.

Denne gang var det så i EM-regi. Ud over cykling omfatter European Championships roning, svømning, golf, gymnastik, triatlon og atletik. Sidstnævnte afholdes i Berlin, de øvrige idrætsgrene i Glasgow.

