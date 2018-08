Vandt Tour de France: Nu er han anholdt på Mallorca

Vi husker ham stadig bedst for tiden på cyklen hos Team Telekom, men Jan Ullrich har også skabt sig lidt af et navn væk fra landevejen. Et ret uheldigt navn ...

Der var selvfølgelig hele problematikken omkring doping, men som historikken har vist, var Ullrich langt fra den eneste fra 90'erne, der var lidt for glad for at køre på andet en ren vilje og postevand. Der var også en sag om spritkørsel og et ægteskab, der gik i stykker.

Nu er den dog gal igen, og denne gang er han blevet anholdt på Mallorca.

Det skriver BILD.

Jan Ullrich i den klassiske, lyserøde T-Mobile trøje. Foto: AP

Jan Ullrich vandt Tour de France i 1997, hvor han kørte på hold med Bjarne Riis. Foto: Claus Lunde

Ullrich bor i det populære ferieområde, og hans nabo er den tyske filmstjerne Til Schweiger. Sidstnævnte skulle have holdt en havefest, hvor Ullrich skulle være gået amok. Den tidligere Tour de France vinder skulle have kravlet over hegnet og angrebet flere af gæsterne til festen, hvilket med det samme fik Schweiger til at kontakte politiet, der måtte tage Jan Ullrich med i håndjern.

Ifølge et ikke navngivet vidne til festen, var Ullrich aggressiv og meget insisterende på at komme ind i naboens have, selvom Schweiger allerede for flere dage siden havde bedt Ullrich om at holde sig væk fra haven, fordi han opførte sig underligt.

Overfor BILD bekræfter Schweiger, at der har været en episode.

- Jeg jeg været på politistationen i fem timer. Jeg kan kan bekræfte, at der har været en episode med min nabo, Jan. Så det var ikke sådan, jeg forestillede mig min ferie, siger han.

