Vandt Tour de France - risikerer at skulle hjælpe Froome

Cykelstjernen Geraint Thomas (Sky) står uden kontrakt efter sæsonen, og som vinderen af verdens mest prestigefyldte etapeløb, står han dermed i en gunstig forhandlingsposition.

Den 32-årige waliser regner dog med, at han bliver på det rige Sky-hold, selv om det kan betyde, at han kommer til at stå i skyggen af Christopher Froome.

- Jeg ved, at der har været et møde i Sky-ledelsen fredag, og jeg er åbenlyst rigtig glad for at være her, så jeg tror, at vi finder ud af noget inden for de næste par dage.

- Vi er tæt på at nå hinanden, og jeg er glad for at være, hvor jeg er, siger Thomas til BBC.

Bejlere skulle der ellers være nok af. En af dem er det kommende polske World Tour-hold, CCC-Sprandi-Polkowice, der i 2019-sæsonen bliver slået sammen med BMC-holdet.

Her håber sportsdirektør Piotr Wadecki at kunne kapre stjernen mod lovning på en kaptajnrolle.

'Her er han vores Tour-kaptajn'

- Vi har tilbudt ham en kontrakt, og nu afventer vi hans svar. Han har vundet Tour de France, men vil han forblive nummer et? Sky har jo også Froome, som gerne vil vinde.

- Hvis Geraint Thomas skifter til os, så ved han allerede i januar, at han skal være kaptajn i Touren, og al vores fokus vil være på ham, siger Wadecki.

Geraint Thomas vil ærgre sig over, hvis han ikke skal være kaptajn under næste års Tour, men mener at makkerskabet med Christopher Froome er givtigt alligevel.

- Hvis jeg skal køre sammen med Froome igen, så synes jeg, at den måde, som vi kørte på i år, er den rigtige. Vi er åbne og ærlige over for hinanden, vi er gode venner, og taktikken kunne fungere igen.

- Jeg vil være skuffet, hvis rollerne er byttet om, for jeg vil gerne vinde. Men hvis Froome er stærkere, så skal man bare gøre sin del af arbejdet, siger Geraint Thomas.

