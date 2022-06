Vanvittig etape: Tog stopper udbryderne

Udbruddet blev stoppet af et tog, og sprinter blev deklasseret i en begivenhedsrig 2. etape af ZLM Tour

Rytterne havde en begivenhedsrig dag i det hollandske cykelløb ZLM Tour, da udbruddet med 29 kilometer til mål måtte holde en ufrivillig pause.

Bommene gik ned, og udbryderne måtte vente på at et tog passerede, før de kunne fortsætte mod målstregen.

Den forreste gruppe havde på det tidspunkt lidt over ét minut til forfølgerne, og trods den ufrivillige pause formåede de at holde de jagtende ryttere bag sig.

Udbruddet var ellers tæt på at blive hentet, og på trods af at de, ifølge reglerne, ikke kunne få den tabte tid tilbage, så lykkedes det ikke danske Riwal Cycling at fuldende jagten på førergruppen.

Det danske hold måtte derfor tage til takke med at kæmpe om de sekundære placeringer.

Forud for tog-dramaet var gået en vindblæst etape, hvor sidevinden ad flere omgange splittede felt og udbrydergrupper i atomer.

Til sidst sad Jumbo-Visma og Ineos Grenadiers med de bedste kort på hånden, da de begge havde deres topsprintere med i forreste gruppe.

Etapen skulle afgøres mellem topsprinterne Olav Kooij (Jumbo Visma), Elia Viviani (Ineos Grenadiers) og Jakub Mareczko (Alpecin-Fenix).

Den duel vandt Jakub Mareczko - eller det troede han.

Under spurten svajede Mareczko så meget, at han blev deklasseret, og måtte tage til takke med en 17. plads. Etapen blev derfor vundet af den 20-årige hollænder Olav Kooij med Elia Viviani på andenpladsen. Den sidste plads på podiet tog Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise) sig af.