Vanvittig solo-sejr: Knuser legenden

Tågen var tæt, men klasseforskellen var meget tydelig, da 26-årige Demi Vollering lørdag (SD Worx) satte alle rivaler på plads på den barske 7. og næstsidste etape af Tour de France Femmes.

Hollænderen satte sit angreb ind seks kilometer før målet på toppen af Tourmalet, og hverken legenden Annemiek van Vleuten (Movistar), der har domineret de store etapeløb i de seneste år, Vollerings holdkammerat Lotte Kopecky, der bar den gule førertrøje, eller andre havde et modsvar.

Vollering kom i mål 1 minut og 58 sekunder før sidste års nummer tre, Katarzyna Niewiadoma (Canyon) og 2 minutter og 34 sekunder før Van Vleuten.

Afstanden er en smule mindre til de to i klassementet, men Vollering er med sin triumf nu klar favorit til sin første store triumf i et etapeløb efter en del andenpladser efter landsmanden og rivalen, 40-årige Annemiek van Vleuten, som indstiller sin karriere efter VM i august.

Tour de Frances Femmes afgøres søndag, når der køres en 23 kilometer lang enkeltstart i Pau.

Danske Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ) kunne ikke følge med de allerbedste lørdag, men fandt sit eget tempo og sluttede som nummer ni på etapen, hvilket rykker hende op på en samlet ottendeplads.

7. etape var kort, men bød på et par meget store udfordringer. Allerede på den første, Col d'Aspin, satte Annemiek van Vleuten tempoet så meget i vejret, at størstedelen af det allerede stærkt reducerede felt ikke kunne følge med.

Kun Vollering og Niewiadoma kunne følge den hollandske veteran, mens Cecilie Uttrup Ludwig måtte nøjes med en plads i gruppen af forfølgere.

Trioen nåede sammen over toppen af Col d'Aspin, men så gik der taktik i den på nedkørslen. Van Vleuten ville have Vollering frem, men det havde SD Worx-kaptajnen ikke lyst til, og Niewiadoma udnyttede den dårlige stemning til at stikke afsted.

Den hollandske duo blev hentet af Ludwig-gruppen, og her satte Vollering sin bomstærke hjælperytter Marlen Reusser til at køre Niewiadoma ind.

Lynhurtigt smuldrede polakkens forspring, og da hun havde under ti sekunder, fik Reusser lov at slå ud og holde fridag. Det lignede hurtigt en fejl.

Niewiadoma udbyggede sit forspring til et lille minut og var på kurs mod noget stort, inden Vollering med små seks kilometer tilbage satte sin motor i højeste gear.

I løbet af knap en kilometer var Niewiadoma passeret, og derfra øgede Vollering støt til rivalerne.