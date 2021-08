Vanvittig vending: Kører forkert og vinder suverænt

Den store kongeetape i Danmark Rundt fra Tønder til Vejle med rundture omkring Kiddesvej blev også i 2021 noget helt særligt - og med superstjernen Remco Evenepoel som en suveræn vinder.

Med 32,9 kilometer tilbage tog løbets tredje etape ellers en dramatisk drejning, da belgieren var i udbrud med Mads Pedersen og Søren Kragh-Andersen, men pludselig var væk.

Tv-billederne viste efterfølgende, at 21-årige Evenepoel simpelthen kørte ligeud et sted, hvor han skulle være drejet af ...

Umiddelbart var vejen også lidt tricky med våde pletter, og så kom svinget lidt overrumplende, men de to danskere kunne altså godt dreje af.

Mads Pedersen, Søren Kragh-Andersen og Mike Theunissen fortsatte i udbruddet, mens Quick-Steps Evenepoel røg tilbage i hovedfeltet.

Feltet kom dog op til danskerne igen, og med 17 kilometer tilbage kørte Evenepoel som et andet supermenneske uimodståelligt fra hele feltet.

I ensom majestæt udbyggede han føringen til over et minut, og den hårde bakke på Kiddesvej er formentlig aldrig kørt mere suverænt.

Med 1,5 kilometer til mål hentede Evenepoel sågar feltet med en omgang og kom i mål med med et minut og 29 sekunder til Tosh van der Sande og de nærmeste forfølgergrupper, hvor Mads Pedersen blev nummer fem. Belgieren er nu storfavorit til at vinde løbet sammenlagt også.

Evenepoel før løbets start i Struer tirsdag. Her sammen med Cavendish og Mørkøv. Foto: Ernst van Norde

Evenepoel fik for alvor et gennembrud i 2018, da han vandt både VM og EM i både fællesstart og enkeltstart. I 2019 vandt han klassikeren i San Sebastian, mens han vandt europamesterskabet i enkeltstart for seniorer og blev nummer to til VM i samme disciplin og også blev årets sportsnavn i Belgien.

Corona og en skade ødelagde 2020, inden han vendte tilbage i Giro d'Italia i 2021, og også vandt Belgien Rundt, og nu ligner det altså også en samlet sejr i Danmark Rundt, der torsdag fortsætter i Holbæk.