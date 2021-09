Vanvittig Vuelta-gyser: Stjernen stod pludselig af

Den franske bjergrytter Clément Champoussin (AG2R) udnyttede favoritternes tøven, da han vandt 20. etape af Vuelta a España.

23-årige Champoussin var med i det tidlige udbrud, og han var egentlig hentet på den sidste stigning af bjergetapen. Men favoritterne kiggede på hinanden, og så smuttede Champoussin væk til sin første sejr i karrieren.

Løbets fører, Primoz Roglic (Jumbo-Visma), kom i mål kort efter som den første af favoritterne.

Selv om der ikke blev rokket ved suveræne Primoz Roglics (Jumbo-Visma) førertrøje, kørte en ny rytter sig til gengæld op på podiet.

Efter en forfærdelig etape for Miguel Ángel López (Movistar) rykkede Jack Haig (Bahrain) i stedet op på den tredje podieplads inden den afsluttende enkeltstart søndag.

López blev tidligt sat fuldstændig af, og efterfølgende forlod colombianeren løbet helt.

Roglic fører nu Vueltaen med 2 minutter og 38 sekunder til Enric Mas (Movistar) og 4 minutter og 48 sekunder til Haig.

Det var det sidste bjergslag i årets Vuelta, der skal udkæmpes lørdag.

Et stort udbrud kom fri tidligt på etapen bestående af 16 mand heriblandt tidligere etapevindere i løbet i Michael Storer og Romain Bardet fra Team DSM.

Med 100 kilometer til mål og starten på dagens fem stigninger havde udbruddet over 11 minutter til feltet.

Men så kom der også fart på hos favoritterne. Ineos lagde sig frem i feltet, begyndte at barbere forspringet ned og satte samtidig pres på konkurrenterne i Egan Bernals forsøg på at komme på podiet.

Allerede efter de to første af fem stigninger havde Ineos halveret forspringet, og på tredje stigning kom den store forcering.

Men det stod hurtigt klart, at Egan Bernal ikke havde benene til at følge trop, og det samme var tilfældet for løbets nummer tre, Miguel Angel López.

De gik fuldstændig kolde, og efter nedkørslen var Lopez og Bernal fire minutter efter de øvrige favoritter.

Fra udbruddet var det Ryan Gibbons (UAE), der holdt længst, men med omkring tre kilometer til mål på den sidste stigning fik han selskab af Roglic, Haig, Mas og Adam Yates (Ineos).

De kiggede dog alt for meget på hinanden i afslutningen, og i stedet dukkede Clément Champoussin pludselig op og kørte væk. Han havde også været en del af det tidlige udbrud.

Roglic forsøgte med en lang spurt at hente franskmanden, men sloveneren måtte tage til takke med andenpladsen foran Adam Yates.

Vuelta a España slutter søndag med en godt 34 kilometer kuperet enkeltstart.