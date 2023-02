Vanvittig weekend: De vælter sig i succes

Cykelsæsonen bød for anden dag i træk på et stort belgisk endagsløb, og søndag var det Tiesj Benoot fra Jumbo-Visma, der strøg helt til tops.

Det gjorde han i endagsløbet Kuurne-Bruxelles-Kuurne, som strakte sig over 193 kilometer.

Lørdag var det Jumbo-Vismas Dylan van Barle, der vandt Omloop Het Nieuwsblad.

Det har generelt været en weekend med stor succes for Jumbo-Visma og holdets danske stjernerytter Jonas Vingegaard, der vandt tre etapesejre i et mindre spansk løb.

Jumbo-Visma var også altdominerende i Kuurne-Bruxelles-Kuurne.

Fem ryttere fik skabt et hul ned til feltet cirka 77 kilometer fra mål, og det var fem stærke ryttere.

Igen var Jumbo-Visma flot repræsenteret blandt de bedste med både Nathan van Hooydonck og Tiesj Benoot.

Derudover sad Taco van der Hoorn (Intermarché), Tim Wellens (UAE) og Matej Mohoric (Bahrain) med i kvintetten.

Tiesj Benoot fra Jumbo-Visma (til venstre) vandt Kuurne-Bruxelles-Kuurne efter et langt udbrud med fire andre ryttere. Foto: Jasper Jacobs/Ritzau Scanpix

Længe havde de fem ryttere et minut til halvandet i forspring ned til feltet, og det skulle vise sig at være rigeligt, da forfølgerne og sprinterholdene ikke kunne blive enige om at jagte.

Det var en stor fordel for Jumbo-Visma at have to mand med i finalen, som for alvor gik i gang fem kilometer fra mål.

Benoot brugte Hooydonck til at stikke afsted to gange uden held. Andre gange var det Hooydonck, der lukkede hullet op til blandt andre Mohoric, der forsøgte sig.

Da de andre ryttere i udbruddet virkede møre, stak Benoot selv afsted. Benoot skabte sig et afgørende hul med lidt under en kilometer til mål, og det var nok til at tage en sikker sejr.

Der har også været dansk succes i Kuurne-Bruxelles-Kuurne i de senere år. Kasper Asgreen, der i år meldte fra grundet sygdom, vandt løbet i 2020. I 2021 sprintede Mads Pedersen sejren hjem.

