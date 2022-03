Vanvittige billeder

Verdensmester Julian Alaphilippe var indblandet i et massestyrt i voldsom sidevind - se hele klippet her

Når en verdensmester slår en saltomortale, vil vores tanker ofte rette sig mod gymnastiksalen.

Ikke desto mindre var det netop, hvad Julian Alaphilippe lavede under lørdagens Strade Bianche i Italien.

Der var stærk vind i Toscana, og på et åbent stykke på en mark efter omkring 80 kilometer fik vinden fat i de lette cykelryttere, der kæmpede sig vej gennem gruset.

Et enkelt styrt satte gang i en lavine, og Alaphilippe i den regnbuefarvede verdensmestertrøje var nede som anden mand. Efter saltomortalen landede han på ryggen, inden vinden fik skubbet ham længere ud på marken.

Herefter styrtede en større gruppe ryttere synkront.

Se det hele i klippet øverst.

Alaphilippe var ude på en flyvetur og landede på ryggen. Han kunne dog fortsætte til mål. Screendump: Discovery+

- Jeg ved ikke, hvad der skete ved styrtet. Der var meget vind, som gjorde det meget farligt.

- Jeg tror, at der var nogen, der gik ned foran mig, hvilket gjorde det umuligt for mig at undgå styrtet. Jeg slog min ryg, sagde franskmanden, der trods styrtet kunne gennemføre løbet, til Cyclingnews.

Alaphilippes danske holdkammerat hos Quick-Step, Kasper Asgreen, blev treer, mens Tour-vinder Tadej Pogacar suverænt tog sejren.