Vanvittige dage: Vælter sig i succes

Filippo Ganna har haft et par formidable uger som cykelrytter, og førertrøjen i Giro d'Italia er prikken over i'et for den fremstormende nationalhelt

Er man ikke til cykling, vil det være en dårlig idé for de italienske borgere at investere i søndagens udgave af La Gazetta dello Sport.

Den populære avis rammer kiosker og caféer prydet med ikke færre end 14 sider om Giro d’Italia. Det fortæller Pier Bergonzi, der er journalist på avisen og har dækket løbet i mere end 30 år, til Ekstra Bladet.

Uden at have læst søndagens stof, må det formodes, at hovedpersonen i de mange spalter bærer navnet Filippo Ganna.

Den italienske tempo-specialist fra Ineos Grenadiers levede op til favoritværdigheden på lørdagens enkeltstart og knuste samtlige konkurrenter. Dermed satte han tyk streg under sin aktuelle status som klodens bedste i kampen mod uret.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Filippo Ganna på sin færd mod etapesejr og førertrøje i Giro d'Italia. Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

I forrige uge blev han verdensmester i enkeltstart, og nu er han indehaver af den lyserøde trøje i Giroen. På italiensk hedder det kort og godt: Bravo og bravissimo.

- Han er den nye helt. For en måned siden var han blot en helt i banecykling, men efter VM-triumfen i Imola blev han en af de store ryttere i italiensk landevejscykling, fortæller Bergonzi.

- Gannas enorme popularitet vokser hele tiden, og en lyserød førertrøje i Giroen er den endelige trumf på hans talent, lyder det.

Et eksempel på det første udsagn kom få sekunder efter etapesejren. Her blev 24-årige Ganna mødt af enorm jubel under sin hyldest på Piazza Castelnuovo, mens lyserød konfetti føg om ørerne på de mange fremmødte.

Stik modsat Fuglsang kunne de italienske fans næppe have fået en festligere start på Giroen.

