Vanvittige scener i etapeløb: Motorcykel pløjer fire ryttere ned

Stjernerytters bror er kørt på hospitalet efter et voldsom uheld under det colombianske cykelløb

Det gik dramatisk for sig under den næstsidste etape af Vuelta a Colombia søndag.

Her kørte en motorcykel nemlig hele fire ryttere ned. Sammenstødet var så voldsomt, at broren til Astanas colombianske superstjerne Miguel Angel Lopez, Luis Lopez, i alt hast måttes køres i ambulance til hospitalet.

Aristobulo Cala, der er løbets forsvarende mester, måtte også udgå efter det voldsomme sammenstød. Han skulle angiveligt have fået seriøse skader på tre fingre, en arm og ryggen. De sidste to ryttere, der blev ramt af motorcyklen, slap med mindre skrammer.

Kom i høj fart

Der var så meget knald på sammenstødet, at stellet på Aristobulo Calas cykel knækkede midt over. Selvom colombianeren slap uden brækkede knogler, var han stærkt medtaget af de skader, som han havde pådraget sig. Han havde alligevel overskud nok til at fortælle om ulykken efterfølgende:

- Vi kom kørende mod et særdeles skarpt sving, da der kom en motorcykel med høj fart. Vi så, at føreren blev bange og bremsede, men hastigheden var så høj, at han ikke kunne undgå at ramme os, siger han ifølge Cyclingpro.net om episoden.

Du kan se billeder af Aristobulo Calas ødelagte cykel herunder.

Atropellan a cuatro ciclistas en la Vuelta a Colombiahttps://t.co/5bunkiwBqo pic.twitter.com/ZnIgpBPpy7 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) 19. august 2018

Una moto se mete en el recorrido de la Vuelta a Colombia y atropella al pelotón | https://t.co/ChrFkNxzmz pic.twitter.com/iMEBOMWR41 — Ciclo 21 (@ciclo21) 19. august 2018

Beklager ulykken

Det colombianske cykelforbund har efterfølgende været ude og beklage hændelsen. I en pressemeddelelse skriver de blandt andet, at Luis Lopez søndag eftermiddag ligger til observation på hospitalet, men at lægerne inden for et par timer vil tage stilling til, om han kan blive udskrevet.

- Det colombianske cykelforbund beklager dybt den trafikulykke, der fandt sted under afviklingen af tolvte etape af Vuelta a Colombia. Vi opfordrer igen alle tilskuere til at udvise ansvarlig adfærd og særligt respekt for rytterne, lyder det i pressemeddelelsen.

Vuelta A Colombia er ikke en del af UCI's løbskalender, og derfor er colombianske stjerner som Esteban Chaves, Egan Benal og Nairo Quintana ikke med. Den tidligere storrytter Oscar Sevilla har dog vundet løbet tre gange - senest i 2015.

Sidste etape køres mandag.

