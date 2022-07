Vanvittige Vingegaard: - Jeg er målløs

Jonas Vingegaard smadrede alt og alle, da han vandt 11. etape af Tour de France og overtog den gule førertrøje. En bedrift, han selv har svært ved at fatte

COL DU GRANON (Ekstra Bladet): Vildt. Voldsomt. Vanvittigt.

Jonas Vingegaard havde vinger som ingen andre, da han på 11. etape af årets Tour de France leverede en af de største danske cykelpræstationer nogensinde.

- Jeg er virkelig målløs. Lige fra jeg startede med at cykle, kunne jeg ikke en gang drømme om at vinde en etape og være i den gule trøje. Det er virkelig utroligt, siger han til Ekstra Bladets spørgsmål.

- Selv hvis jeg skulle miste den igen, ville jeg stadig være super, super stolt af at bære den gule trøje i Tour de France. Det er virkelig utroligt. Det er det største løb i verden, og nu fører jeg klassementet. Det er svært for mig at sætte ord på.

Jonas Vingegaard kørte alene over stregen, da han pulveriserede Tadej Pogacar og co. på Cold du Granon. Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters

På onsdagens finalestigning, Col du Granon, var der nemlig ingen - som i INGEN - der kunne følge med den flyveede thybo. Selv den ellers så suveræne Tadej Pogacar (UAE Emirates), der indtil dagens etape har set uovervindelig ud, måtte strække våben.

- Han (Pogacar, red.) var rigtig stærk over Galibier, og jeg var ikke sikker på, at han kørte sig fuldt ud, men da jeg angreb til sidst, vidste jeg, at jeg kunne køre væk, sagde en ovenud lykkelig dansker.

Jonas Vingegaard var fuldstændig færdig, da han kørte over stregen på toppen af Col du Granon. Foto: CHRISTIAN HARTMANN/Ritzau Scanpix

Den slovenske stjerne endte med at tabe lidt over 3 minutter på Jonas Vingegaard, hvilket betyder, at han i det samlede klassement indtager en tredjeplads - 2 minutter og 22 sekunder efter sin danske rival.

Derfor var det også en nærmest overvældet Vingegaard, der kort efter, han havde kørt over stregen, gav det officielle vinderinterview.

- Jeg kan ikke forstå det. Det er virkelig fantastisk. Det er svært for mig at sætte ord på. Det her er det, jeg har drømt om. Altid. En etape i Touren og nu den gule førertrøje. Det er fantastisk, siger han.

- Vi ville gøre løbet rigtig svært. Det var noget, vi havde planlagt, og jeg ville aldrig have gjort det her uden mit hold, siger den altid ydmyge Vingegaard.

Etapesejren er en historisk præstation af Jonas Vingegaard, der vinder sin første Tour de France-etape i karrieren.

Samtidig skal han for første gang torsdag køre i den gule trøje, når der venter endnu en stor bjergetape til mytiske Alpe d'Huez.

Jonas Vingegaard er den syvende dansker til at køre i gult i verdens største cykelløb.

