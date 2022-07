Vanvittige Vingegaard-scener i Paris: Danskere går amok

Danske cykelfans var mødt talstærkt op i Paris lørdag eftermiddag for at følge Jonas Vingegaards kamp mod uret, og hverken de eller han skuffede

PARIS (Ekstra Bladet): - HVEM ER DET, DER VINDER TOUREN I ÅR, VINGEGAARD, VIIIIIINGEGAAAAAAARD.

Ja, man skulle tro, man befandt sig midt i Glyngøre by, men Jonas Vingegaards helt egen slagsang er nået meget længere sydpå.

Den klatrestærke 25-årige rytter bliver i disse timer hyldet i hjertet af Paris af flere hundrede danskere, der har taget turen til den franske hovedstad for at overvære Vingegaard konsolidere sin Tour de France-triumf anno 2022. Ja, de sang ham ganske enkelt frem, mens han sad og koncentrerede sig på sin enkeltstartscykel.

Og lysten til at vise at man kommer fra Danmark blev realiseret gennem sange, der resten af sommeren har potentiale til at blive en landeplage.

Artiklen fortsætter under billedet..

Jubel og glade danskerdage. Foto: Per Rasmussen

Annonce:

O'Sullivan-baren, der ligger cirka fire kilometer fra søndagens podieceremoni tæt på Triumfbuen, blev hurtigt etableret som værestedet for folk klædt i røde og hvide farver.

Allerede fra om torsdagen og fredagen havde danske ildsjæle opfordret landsmænd til at troppe op på den irske pub, der dog ikke havde meget irsk over sig i de minutter, Jonas Vingegaard udkæmpede sin kamp mod uret.

- Vi tog afsted fredag aften. Det var en helt spontan beslutning, jeg tog sammen med nogle gutter, og vi kørte hele natten for at nå at se ham fra den her bar. Jeg har ikke lukket et øje endnu, før jeg nok falder om, fortæller den 24-årige skjernbo Morten Kirkeby, inden han deltog i en fællesskål.

Artiklen fortsætter under billederne..

Flere fulgte nysgerrigt med på skærmen. Foto: Per Rasmussen

Og folk var klædt i prikker. Foto: Per Rasmussen

Der var lagt op til en kæmpe fest. Foto: Per Rasmussen

Iført gule hatte, prikkede cykelhuer og landsholdstrøjer angreb de fremmødte danskere i alle aldre fadølshanerne og de hjælpeløse bartendere, som var det netop Vingegaard, da han angreb Tadej Pogacar på modbydelige Col du Granon og Hautacam på henholdsvis 11. og 18. etape.

Annonce:

Og hvis ikke man kunne fornemme danskerlejren på monderingen, skulle man blot tage kig på væggene, der var prydet med Dannebrog, mens danske fodboldsange og lyden af Drengene fra Angoras 'De ska' ha' baghjul' tordnede ud af de højtalerne.

En af de helt festgale var Brian Vinjebo, der er far til TV 2-cykeleksperten Emil Vinjebo. Han havde taget sin bror, Rasmus, med under armen, og de skulle for alt i verden ikke misse at se Jonas Vingegaard cykle Touren hjem i Paris.

- Han virker bare så uovervindelig, og han kunne ligeså godt have vundet i dag. Det er så surrealistisk at have en dansk rytter, der bare er klasser bedre end de andre.

- Hvorfor er det så vigtigt for jer at komme herned og se det?

- Fordi det sker så sjældent. Det er en helt ny epoke for dansk cykling, og nu kender jeg Jonas lidt, og jeg ved bare, hvor god en dreng han er, siger Brian Vinjebo, der for fem år siden var ved at rekruttere Jonas Vingegaard til sit hold, men i stedet drog han til ColoQuick.

Brian Vinjebo og hans bror, Rasmus. Foto: Per Rasmussen

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også

Unikt indblik: Livet i gult

--------- SPLIT ELEMENT ---------