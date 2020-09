Vanvittigt øjeblik i Tour-triumf

GRENOBLE (Ekstra Bladet): Da Søren Kragh Andersen lørdag kørte over stregen som etapevinder på 14. etape i Tour de France, var det med stor overbevisning.

Danskerens angreb var perfekt timet, og på de tre kilometers solokørsel i Lyon formåede han at lægge så meget afstand til de jagtende ryttere bag ham, at han på den sidste kilometer skulle styrte for ikke at tage sejren.

Men undervejs var der en enkelt detalje, der skar i øjnene. For mens han sad og kørte mod sin største sejr i karrieren, skulle han lige rode med sin cykelcomputer.

En detalje, hans storebror Asbjørn over for Ekstra Bladet mente skulle udløse en skideballe - for den slags gør man ikke lige der.

Asbjørn Kragh Andersen mente, at lillebror kunne være interesseret i at registrere et interval, så han kunne se sine watt under angrebet bagefter.

Men sådan forholdt det sig ikke - Søren Kragh Andersen bøvlede nemlig blot med at skifte skærmbilledet, så han bedre kunne se sine watt-tal.

- I sidste ende ved jeg ikke, om det gjorde en forskel, men jeg har en tendens til nogle gange at køre over evne og eksplodere.

- I det moment - fra to til en kilometer-mærket - skulle jeg forsøge at holde en bestemt intensitet, så jeg også kunne accelerere på den sidste kilometer - så jeg også havde en spurt, hvis feltet kom for tæt på.

- Så jeg kiggede på mine watt for simpelthen ikke at køre over evne, forklarer den 26-årige Sunweb-rytter på Tourens anden hviledag.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Søren Kragh Andersen stod lørdag for Danmarks etapesejr nummer 20 i Tour de France. Foto: Franck Faugere/Ritzau Scanpix

Efter lidt roderi lykkedes det ham at skifte skærmbilledet - og tallene viste sig at være gunstige.

- Det gav mig meget selvtillid. For da jeg kiggede på måleren kunne jeg se, at selv om jeg havde ondt i benene, så var wattene rigtig gode. Hvis jeg samtidig kunne holde den følelse i benene, så troede jeg på min egen chance, siger den senere sejrherre

Han blev efterfølgende kontaktet af den tidligere rytter George Hincapie, der i dag laver podcast sammen med Lance Armstrong. Amerikaneren skulle høre, hvad Søren Kragh Andersen trådte af watt.

Det havde han ikke noget imod også at informere den danske presse om mandag:

- Jeg kørte mellem 500-600 watt.

Det er altså, hvad der skal til, hvis man vil holde verdens bedste cykelryttere stangen i finalen efter en hård Tour de France etape.

Husk at du kan chatte med verdensmester Mads Pedersen her på sitet kl. 16

Se også: Dansk VM-trup er udtaget: Fuglsang er kaptajn

Skal du have de sidste fif med i Tour de France-manager-spillet, så få dem her (+).