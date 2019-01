Var cyklingens store stjerneskud: Nu får han dopingkarantæne

Janez Brajkovic, som engang var hjælperytter for Jakob Fuglsang på Astana, er fældet for dopingstof, som menes at komme fra et kosttilskud

Præcis som det danske stortalent Mattias Skjelmose, der hævder sig fældet i en dopingkontrol på grund af et forurenet kosttilskud, er den tidligere Astana-stjernerytter Janez Brajkovic nu blevet tildelt ti måneders karantæne for indtagelse af methylhexanamin.

Som Skjelmose hævder Brajkovic, at det præstationsfremmende stof stammer fra et kosttilskud, men han har ikke kunnet dokumentere, at det faktisk er tilfældet. Derfor har den internationale cykleunion, UCI, tilbudt et forlig, der sparer Brajkovic for en langstrakt, kostbar disciplinærsag, men altså til gengæld udelukker ham i ti måneder.

På sin private blog afslører Brajkovic sagen og lader forstå, at dette lavpunkt i hans lange karriere blot er den seneste af talrige skuffelser. Han fortæller, at han er blevet mobbet, holdt udenfor, nedgjort på det groveste, truet med fyring – og endog forsøgt kvalt af en holdkammerat under et Tour de France.

’Det er ironisk, at disse konsekvenser aldrig skyldtes min kamp for mig selv. Jeg prøvede bare altid at hjælpe andre’, skriver Brajkovic, som ikke har reageret på Ekstra Bladets forespørgsel om en uddybende kommentar.

Brajkovic fortæller på sin blog, at han suspenderede sig selv, da han i juli blev gjort opmærksom på, at han i april havde afleveret en positiv prøve. Psykologisk var han helt ødelagt, skriver han, og han mente, at det var rigtigst at få alt afklaret, før han atter stillede til start i et løb.

Karrieren har budt på flere sæsoner på både Discovery, Radioshack og Astana. Han har kørt Tour de France som hjælperytter for både Lance Armstrong og Jakob Fuglsang.

Janez Brajkovic under Tour de France 2010. Han var da hjælperytter for Lance Armstrong på det amerikanske Radioshack-mandskab. Foto: Ole Steen.

Efter tre sæsoner på Astana skiftede Brajkovic til proteamet United Health Care, før han i 2017 fik en foreløbigt sidste sæson på World Touren, idet han blev hentet til Bahrain Merida. Sidste år måtte den nu 35-årige rytter tage et dyk ned på kontinentalniveau på det slovenske Adria Mobil-hold, og han står nu uden hold.

Karrieren igennem har han brugt de samme kosttilskud, men før 2018-sæsonen tilføjede han et produkt, som skulle hjælpe ham til vægttab, fortæller han på sin blog. Han kontrollerede omhyggeligt, at alle ingredienser var tilladt, understreger han. Da den positive prøve var en realitet, stod det ham snart klart, at producenten af kosttilskuddet er kendt for i andre produkter at have brugt methylhexanamin.

Han var imidlertid ikke i stand til at bevise, at det ulovlige stof i hans urin stammede fra det kosttilskud, han havde indtaget, og han blev nødt til at acceptere UCI’s forlig.

’Jeg havde ikke mere energi og ikke flere penge til at kæmpe imod. Nogle gange har vi alle mørke tanker. Jeg er dog ikke alene. Jeg har min familie og et par venner. Alle andre har vendt mig ryggen’, skriver Brajkovic, som lover, at han senere vil fortælle mere om sin sag.

’Jeg vil ikke bebrejde jer det, om I hader mig eller forstår mig’, skriver han på sin blog.

Brajkovic’ største resultat i en professionel karriere, der begyndte i 2005, er en sejr i Critérium du Dauphiné i 2010. En sejr, der fik folk til at pege på ham som sportens næste store navn. Brajkovic levede aldrig siden op til den præstation.

