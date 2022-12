Var igennem helvede: Nu vil han tilbage

Efter en lang periode på kanten af loven og med et voksende alkohol- og stofmisbrug er den tyske Tour de France-vinder Jan Ullrich nu klar til at gøre comeback i cykelsporten

Højt at flyve, dybt at falde.

Netop denne kendte talemåde passer desværre ret så præcist på tyske Jan Ullrichs liv.

Som ganske ung blev han verdenskendt som en af cykelsportens mest funklende stjerner.

Han var 23 år gammel, da han i 1997 vandt Tour de France, og i de efterfølgende år blev han kendt som Lance Armstrongs hårdtarbejdende og respektindgydende rival og førsteudfordrer til Tour-tronen.

Sådan så Jan Ullrich ud, da han vandt Tour de France i 1997. Foto: Ritzau Scanpix

Efter karrieren blev han dømt for brug af doping, og i flere år kæmpede han med et støt stigende alkohol- og stofmisbrug.

I 2017 blev Ullrich kendt skyldig i spritkørsel, og året efter blev han anholdt to gange for både indbrud, trusler og overfald.

Jan Ullrich ankommer til møde i retssagen mod ham efter et biluheld i 2017. Foto: Gian Ehrenzeller/Ritzau Scanpix

I et interview med tyske Bild fortæller Jan Ullrich, at han nu endelig er tilbage på rette spor.

- Jeg har formået at skabe et stabilt miljø omkring mig igen, siger han og afslører, at han også har talt med psykologer og endda prøvet hypnose.

I starten af det nye år kommer en dokumentarserie i fire afsnit om Jan Ullrichs liv og karriere på Amazon Prime. Serien har titlen 'Jan Ullrich - The Hunted' (Jan Ullrich - den jagede).

Og tyskeren håber, at serien kan blive startskuddet til et muligt comeback til den verden, som han for 25 år siden dominerede med sin ubarmhjertige dieselmotorstil op ad cykelsportens stejleste stigninger.

- Selvfølgelig bliver jeg ikke sportsdirektør på et hold, men hvis nogen har brug for mig, er jeg åben for hvad som helst, siger Jan Ullrich om fremtiden.

- Jeg håber, at der måske er nogle døre, der åbner sig, når alle problemerne er blevet diskuteret igen og, håber jeg, løst efter dokumentaren.

Ud over Tour-sejren i 1997 vandt Jan Ullrich bl.a. Vuelta a Espana, Schweiz Rundt og OL i linjeløb i løbet af karrieren, der sluttede i 2007.