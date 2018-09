Var med til to Tour-sejre - nu er han død

Jesús Rodríguez Magro, der fire gange var med til at vinde en Grand Tour, døde onsdag blot 58 år gammel

Nævner man navnet Jesús Rodríguez Magro, er det formentlig kun de absolut største cykel-afficionados i Danmark, der nikker genkendende.

Men internationalt - og specielt i hjemlandet Spanien - er der anderledes anerkendelse af den tidligere rytter, der fire gange bidrog til, at en holdkaptajn kunne vinde en Grand Tour.

Onsdag sendte et hjertetilfælde ham mod de evige cykel-ruter - han blev blot 58 år.

Jesús Rodríguez Magro kørte på cykelsportens største scene op gennem 1980'erne og i starten af 90'erne, hvor han på Reynolds/Banesto to gange sendte sin kaptajn til tops i Tour de France.

Første gang i 1988, hvor Pedro Delgado vandt, og siden i 1991, hvor Miguel Indurain markerede det spanske tronskifte med sin første af i alt fem Tour-sejre.

Desuden var Magro med på Zor-mandskabet, der i 1986 kørte Álvaro Pino til sejr i Vuelta a España - og han var også en del af Pedro Delgados sejr i den spanske rundtur i 1989.

Netop Delgado sørgede for Jesús Rodríguez Magros sidste optræden i offentligheden præcis en måned inden hans død.

19. august var hele det gamle Reynolds-hold fra 1988 nemlig samlet til den 25. udgave af Pedro Delgados motionsløb for at fejre 30-året for hans Tour-sejr.

Jesús Rodríguez Magro opnåede selv blot at vinde fire cykelløb - med den samlede sejr i Vuelta Asturias i 1986 og en etapesejr i Vuelta a Burgos året før som de største.

Selv om resultaterne på papiret indikerer det modsatte, så var det først i sine senere karriere-år, at spanieren indtog rollen som hjælperytter.

Som ung professionel viste han nemlig lovende takter. I 1984 blev han samlet nummer 11 i Vuelta a España - et løb, han i alt kørte ni gange. 19 gange gennemførte han en Grand Tour, og fire gange var han med på det spanske VM-hold, inden han i 1993 indstillede karrieren.

Han fortsatte dog med at have med cykelsporten at gøre blandt andet som U23-landstræner, hvor han i 1999 lagde taktikken, da José Ivan Gutiérrez blev verdensmester.

