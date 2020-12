Hollænderen Fabio Jakobsen blev presset ud i barrieren i vildt styrt i Polen og kan takke en holdkammerat for, at han i dag kan håbe på comeback

I lyset af, at meldingerne i de første uger efter styrtet gik på, at han havde mistet sine tænder, dele af sin over- og underkæbe og skulle gennemgå en større kirurgisk rekonstruktion af ansigtet, ser Fabio Jakobsen godt ud.

Et ar på næsen, et andet på kinden og et tredje på overlæben bekræfter dog, at den smilende mand på avisen Algemeen Dagblads hjemmeside, har været en tur til helvede og tilbage.

I en spurt i World Tour-løbet Polen Rundt i august blev den da 23-årige sprinter fra Deceuninck-Quick-Step presset ud i barrieren af sin landsmand Dylan Groenewegen og lå sekunder senere svært kvæstet på asfalten. Han husker ikke selv styrtet, men han han har fået beskrevet de minutter, hvor han var ved at dø, af dem, der reddede hans liv.

- Der var blod overalt. Min holdkammerat Florian (Senechal, red.) bemærkede, at jeg var ved at blive kvalt i mit eget blod, fortæller Fabio Jakobsen i et langt interview i Algemeen Dagblad, AD. Interviewet er bragt i sin fulde længde og i engelsk oversættelse på cyclingnews.com.

Interviewet med Fabio Jakobsen er foretaget af journalisten Thijs Zonneveld, som i et tweet reklamerer for historien:

- Jeg kunne ikke bevæge mig. Han så panikken i mine øjne. Reflektorisk løftede han mit hoved en smule, så blodet kunne løbe ud af munden og halsen, fortæller Jakobsen, som ud over Senechal fremhæver to personer, der fik afgørende betydning for hans overlevelse.

Den første var teamlægen fra det konkurrerende hold UAE Team Emirates, Dirk Tenner, som straks tog kontrol over situationen. Den anden spillede en mindre aktiv rolle, idet han bare stod det rigtige sted på det rigtige tidspunkt og afbødede Jakobsens fald.

- Det var en UCI-official, som stod og filmede bag en barriere. Han blev en menneskelig støddæmper. Havde han ikke stået der, havde jeg formentlig ikke været her i dag, siger Fabio Jakobsen og understreger, at manden fra den internationale cykleunion UCI slap med brækkede ribben og i dag har det godt.

På vej til hospitalet blev Jakobsen lagt i kunstig koma og husker ikke meget fra de første dage. Da han vågnede, oplevede han vejrtrækningsbesvær og frygtede at dø hver gang, han døsede hen som følge af store doser medicin.

- Hver gang tænkte jeg: Så er det nu! Jeg dør! Det skete 50, måske 100 gange. Det fik mig til at gå i panik, og jeg kæmpede for at overleve og trække vejret, fortæller Jakobsen.

Skaden er sket. Groenewegen og flere andre ryger også ned i styrtet, men værst gik det ud over Fabio Jakobsen, som på dette tidspunkt er røget gennem barrieren. Det er hans cykel, der stadig hænger i luften. Foto: Luc Claessen/Getty Images

I interviewet opremser han de skader, han pådrog sig: Kraniebrud, brækket næse, ganen flækket, ti tænder slået ud, dele af over- og underkæbe ødelagt, dybt sår i et øre, brækket tommelfinger, læsion på hjerne, lunge og skulder, stemmebåndet skadet. Og voldsomt forslået bagdel.

- Jeg ramte med hovedet først, og derpå ramte jeg UCI-manden med min bagdel. Det var mit held, for jeg har en pænt stor bagdel, fortæller Jakobsen, som videre anerkender, at hans udseende ikke har ændret sig betydeligt.

- Det ser ikke værst ud. De fleste skader findes indvendigt, hvor det hele er arvæv. De har taget noget knogle fra mit bækken og sat det ind i min kæbe, siger han og glæder sig til at få indsat tandimplantater, så han til næste efterår atter vil have fuldt tandsæt.

Til den tid vil både han og Dylan Groenewegen formentlig være tilbage i feltet. Groenewegen fik ni måneders karantæne for sin uforsvarlige kørsel i spurten, hvor han skiftede bane og sendte Jakobsen i asfalten.

Jakobsen bebrejder stadig Groenewegen og har ikke lyst til at møde ham, selv om hans ulykkelige, brødebetyngede landsmand har foreslået det.