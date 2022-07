Varsler hedebølge i Touren: Op mod 40 grader

Udsigten til en hedebølge i forbindelse med lørdagens og søndagens etaper i Tour de France får ledelsen bag det store cykelløb til at have et beredskab klar, der kan sørge for, at rytterne lider lidt mindre i varmen, og at vejene bliver mere sikre.

Vejrudsigten forudser lufttemperaturer på mellem 38-40 grader på rytternes rute på vej mod Pyrenæerne, og dermed vil der blive skruet endnu mere op for varmen, end det har været tilfældet på de foregående etaper.

De varme temperaturer i den bagende sol betyder også, at asfalten er endnu varmere. Rekorden for vejtemperatur under Tour de France er fra 2010, da den blev målt til 63 grader, men den rekord risikerer at blive slået denne weekend.

Annonce:

Sådanne temperaturer kan få asfalten til at smelte, så vejen bliver blødere og derfor mere utilregnelig og farlig. Samtidig vil varmen nedefra også gøre det varmere og hårdere for rytterne at trampe i pedalerne, der er omkring 20 centimeter over jorden.

For at tage toppen af vejtemperaturen har arrangørerne derfor et stort vandberedskab klar, hvis vejrudsigten holder. Flere vogne med 10.000 liter vand kan køre ud og gøre vejene våde, så temperaturen for en kort stund sænkes.

Det skal dog times perfekt for at have den ønskede effekt. Vandes vejene for tidligt, når de at tørre og blive varme igen. Bliver de vandet for sent, er de våde og dermed også farligere end normalt for rytterne.

- Derfor skal de vandes cirka 15 minutter, før rytterne cykler forbi, siger Andre Bancala, der er ansvarlig for vejsikkerheden i Tour de France.

Rytterne har allerede taget deres forbehold mod de høje temperaturer ved at bære nedkølende jakker.

Løbets førende rytter, danskeren Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), frygter ikke, at varmen spænder ben for rytterne.

Annonce:

- Få kold væske løbende og is på ryggen så ofte som det er muligt for at holde kropstemperaturen nede. Det er sådan, man håndterer det, siger Vingegaard.

--------- SPLIT ELEMENT ---------