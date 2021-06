Ved ikke hvordan de skal opføre sig: Mangel på opdragelse!

Kæmpe styrt på kæmpe styrt. Flere og flere ryttere måtte en tur i asfalten på første etape af årets Tour de France.

Ekstra Bladets Tour-kommentator Michael Rasmussen udpegede etapens sidste strækning med rundkørsler, jernbaneoverskæringer, indsnævringer og trafikøer til at udgøre en stor fare for feltets ryttere, når de angrebslystne profiler skulle jagte sejren.

Det var dog en fan, der havde bevæget sig for langt ud på vejen, som fik sendt de første mange ryttere i asfalten.

Tourens første store faremoment blev udløst af en uopmærksom fan, der fik sat gang i et massestyrt med sit hjemmelavede papskilt, da hun ramte Jumbo-Vismas Tony Martin med det.

- Tour de France er en folkefest, der tiltrækker rigtigt mange mennesker, som kommer til cykelløb for første gang og ikke ved, hvordan de skal opføre sig. Det er her, Touren adskiller sig fra de store klassikere, som køres på de samme ruter hvert år. Mange af de her fans er ikke opdraget til at se cykelløb.

- Hvis man har lavet et skilt, så skal det satme luftes, man skal have taget billeder med telefonen, og de tænker ikke så meget over, at de står ude på vejen, hvor feltet kommer bragende forbi, siger Ekstra Bladets Tour-kommentator Michael Rasmussen.

Artiklen fortsætter under billedet..

Tourens første etape bød på høj intensivitet og to massestyrt. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Reuters/Ritzau Scanpix

Måneders forberedelser skyllet ud i toilettet

De første ryttere har allerede måtte sige farvel til Tour de France for i år. Den tidligere verdensmester Mads Pedersen måtte til scanning efter at være blevet fanget i et af de store styrt på etapen.

Danskerens hold Trek-Segafredo kunne oplyse, at intet var brækket på danskeren.



Mads Pedersen ser ud til at være sluppet med skrækken, men der er ingen tvivl om, at de mange væltede cykelryttere har skabt store bekymringer på tværs af alle de deltagende hold.



- Sportsdirektørerne sidder i bilen og kan bare se, der ligger 60 mand på landevejen. Det kan være måneders forberedelser, der bliver skyllet ud i toilettet på nul komma fem.

- Denne afslutning med intensiv jagt på tidlige tidsforskelle vil altid have en overvejende risiko for massestyrt, og det har kostet nogle ryttere, siger Michael Rasmussen.

Jasha Sütterlin fra Team DSM, Ignatas Konovalos fra Groupama FDJ og Cyril Lemoine B&B Hotels p/b KTM afsluttede ikke løbet og er udgået. Movistars Marc Solér kom i mål som den sidste på etapen, men han stiller heller ikke til start på Tourens anden etape.

Der kan sagtens være ryttere, der følger i sporene på de fire, som der bliver slikket sår søndag morgen.