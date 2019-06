Vejen banet for Fuglsang: Ny favorit misser Touren

Cykelstjernen Tom Dumoulin går glip af Tour de France efter en operation for nylig og behov for længere tid til at restituere.

Det bekræfter hans hold, Team Sunweb, torsdag i en pressemeddelelse.

Den 28-årige hollænder har været i kapløb med tiden for at blive klar til sommerens store etapeløb i Frankrig, efter at han søndag gennemgik en mindre operation i det ene knæ.

Tom Dumoulin var blandt favoritterne til Tour de France, hvor også Chris Froome (Team Ineos) tidligere har meldt afbud efter et slemt styrt inden en enkeltstarten i 4. etape i Criterium du Dauphine for nylig.

Tirsdag styrede og udgik Tour-vinderen fra sidste år, Geraint Thomas (Team Ineos), i Schweiz Rundt.

