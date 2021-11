Vejle jagter World Tour-cykelløb

Et stort flertal i byrådet i Vejle Kommune har onsdag vedtaget, at der kan bruges 100.000 kroner på en ansøgning om at blive værtsby for et World Tour-cykelløb.

Det oplyser byrådsmedlem Dan Arnløv Jørgensen (K), som er formand for kultur- og idrætsudvalget, til Ritzau.

26 stemte for, mens 4 stemte imod. Et enkelt byrådsmedlem var ikke til stede på grund af sygdom, fortæller Arnløv Jørgensen.

Dermed er der i byrådet bred enighed om, at Vejle skal prøve at blive godkendt som vært for et af cykelsportens største løb.

Det er Den Internationale Cykelunion (UCI), der skal vurdere den ansøgning, som byrådet i Vejle Kommune altså nu har godkendt finansieringen af.

I marts ventes der at ligge et svar. Hvis Vejle bliver godkendt som værtsby for et World Tour-løb, skal politikerne igen til stemmeurnerne for at bestemme, om man vil kaste endnu flere penge efter at stable et løb på benene.

Dan Arnløv Jørgensen tror på, at Vejle har gode muligheder for at blive godkendt som værtsby af UCI.

- Vi har hørt rygter om, at der er gode chancer. Danmark har et godt ry i cykelverdenen i øjeblikket, men der er jo ikke nogen, der ved, hvad der foregår i UCI.

- Men det, vi hører, er, at vi har gode chancer, siger Arnløv Jørgensen, der ikke vil fortælle, hvem han har hørt det fra, andet end at det er 'på vandrørene'.

Det vil årligt koste 7,5 millioner kroner at forberede, promovere og afvikle et World Tour-løb, har forvaltningen i Vejle Kommune vurderet.

Men det er ikke tiltænkt, at Vejle Kommune kommer til at stå alene med regningen, og det er i første omgang kun pengene til ansøgningen - de 100.000 kroner - som byrådet har godkendt brugen af.

- Det (regningen for at afholde et løbet, red.) ville skulle deles op. Der skal nogle sponsorer ind over, Sport Event Denmark og nogle fonde og den slags.

- Vi forestiller os også, at der kan være startby i en anden kommune - det kunne være Aarhus, Odense eller Esbjerg - som vil være med til at finansiere det, siger Dan Arnløv Jørgensen.