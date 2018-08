Vennen afslører Tour-stjernen: 'Han er et farligt vrag!'

Jan Ullrich har det virkelig skidt og har brug for hjælp, og det taler hans ven og nabo nu ud om - men ikke for at sladre

Han var Bjarne Riis' løjtnant, da danskeren vandt Tour de France i 1996 og vandt selv løbet året efter. Og fjerner man dopede Lance Armstrongs sejre, så ville Jan Ullrich have vundet endnu mere.

Men efter karrieren har den tyske cykelstjerne haft det svært. Senest blev den nu 44-årige Ullrich i weekenden anholdt på Mallorca efter en kaotisk scene, hvor han kom med trusler mod naboen, den tyske skuespiller Til Schweiger.

Nu forklarer skuespilleren, hvorfor han meldte sin gode ven til politiet.

- Jeg har ikke gjort det for at sladre om ham. Jeg har lært virkelig mange af hans fantastiske venner at kende, og de har gjort alt, hvad de kunne for at hjælpe ham, siger Schweiger til Bild.

- Også hans hustru har gjort alt, men nu har han ikke venner tilbage, men kun mennesker, der systematisk har røvet ham. Jan virkede helt groggy og utilregnelig, og derfor har jeg åbnet munden, siger Schweiger.

- Jeg vil ikke udlevere ham. Hvis han var et røvhul, ville jeg være ligeglad, men jeg har lært ham at kende som et dejligt og generøst menneske, men sådan er han bare ikke mere. Han er et vrag, og nu et farligt vrag, siger Til Schweiger.

Jan Ullrich forrest foran Bjarne Riis og Miguel Indurain i Tour de France 1997, som han endte med at vinde. Foto: AP

Her er triumfen hjemme for Jan Ullrich. Foto: Claus Lunde

Jan Ullrich under sidste års Tour de France. Foto: Claus Bonnerup

Det har været fremme, at Ullrich maksimalt sover to timer i døgnet, at han tager amfetemin og drikker øl fra tidlig morgen. Nu har cykelstjernen en plan om at gå i terapi.

- Hvis han prøver, vil det være godt. Så vil det, der er sket, være en god ting. Det ville glæde mig på hans vegne, ligesom det vil glæde hans sande venner og børn, der virkelig elsker og forguder ham. Hvis Jan søger hjælp, vil jeg være den første til at hjælpe ham, siger Schweiger.

Jan Ullrich blev i weekenden afhørt i sagen, og han har nu et tilhold, der forbyder ham at gå inden for en bestemt afstand af skuespillerens hus. Iført kasket og hvid t-shirt forlod han lørdag retslokalerne i Palma med anspændt mine. Kun få ord fik han sagt:

- Lad mig nu være i fred. Jeg vil hjem. Jeg var i fængsel, sagde Ullrich her.

Schweiger hævder, at Ullrich flere gange har opført sig forfærdeligt, hvor det er kommet til skænderier imellem de to. Til fredagens fest begyndte cykelrytteren at kravle ind til ham, hvor det blev for meget for skuespilleren, der nu står frem med alt - men ikke for at sladre.

