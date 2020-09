Vennen besøgte Ullrich: - Han drak som et hul i jorden

Jan Ullrich har det bedre, end han havde for to år siden, hvor han var indblandet i flere skandaler. Det fortæller den tidligere Tour de France-vinders gode ven Frank Wörndl

Den tidligere cykelstjerne Jan Ullrich har mildest talt ikke haft en problemfri cykelpension.

Siden tyskeren stoppede karrieren i 2007 har han været involveret i uheldige sager, der både indeholder sprut og overfald. Det hele endte med, at Ullrich blev indlagt på et psykiatrisk hospital i 2018.

Nu fortæller hans gamle ven Frank Wörndl til Blick, hvordan den tyskeren har det i dag.

- Jan er stadig svær at have med at gøre, men han har det meget bedre, end han havde for to år siden, fortæller Frank Wörndl, der er tidligere professionel slalomløber med en VM-guldmedalje og olympisk sølvmedalje på CV'et.

Han fortæller, at han besøgte Ullrich i juni 2018, hvor besøget rent ud sagt var som at være med i en gammel western-film.

- På det tidspunkt drak Jan (Ullrich) som et hul i jorden. Dengang kunne han tømme en flaske whiskey i to hug, mens han samtidig røg fem cigaretter.

Bjarne Riis lykønsker holdkammeraten Jan Ullrich på Champs Elysées i Paris, efter tyskeren vandt Tour de France i 1997. Foto: Claus Lunde

Det var ikke kun sprutten, den tidligere stjernerytter havde et problem med. Det var også skydevåben.

- Jeg missede nogle af kampene fra VM i fodbold i Rusland, fordi Jan havde skudt alle seks TV i sit hus med en luftriffel.

Der Jan, som Ullrich blev kaldt under sin aktive karriere, blev skilt fra sin kone Sara Steinhauser, som han har fire børn med.

Ifølge Frank Wörndl har Jan Ullrich fået et bedre forhold til eks-konen og de fire børn, som han var på cykelferie med i Sölden i Østrig for nylig.

Problemer efter karrierestop

Jan Ullrich stoppede den professionelle cykelkarriere i 2007, og han indrømmede i 2013 at have benyttet doping gennem den berygtede, spanske dopinglæge Eufemaino Fuentes.

I 2014 kørte tyskeren galt med 140 km/t i en zone, hvor fartgrænsen var 60 km/t. Han tog to biler med i faldet, men heldigvis kom der ikke nogen til skade.

Han blev i 2017 dømt i sagen, hvor han fik en betinget fængselsdom på 21 måneder med fire års prøvetid.

Jan Ullrich blev henvist til andenpladsen tre gange i Tour de France af den evige konkurrent, Lance Armstrong. Foto: Photosport Int/REX

I 2018 kom Tour de France-vinderen fra 1997 igen i problemer.

Ikke mindre en to gange inden for syv dage blev Jan Ullrich anholdt, hvor han første gang blev anholdt på sin adresse på Mallorca for angiveligt at have brudt ind i naboens hus og kommet med trusler.

Under en uge senere blev han så anholdt i Frankfurt, efter et skænderi med en prostitueret udviklede sig til, at Jan Ullrich overfaldt kvinden.

Ullrich, der både var påvirket af alkohol og stoffer under voldshandlingen, blev ved retten i Frankfurt dømt til at betale en bøde på 53.000 kroner.

Det var efter anholdelserne, at den tyske stjerne blev indlagt på psykiatrisk hospital.

Den evige toer

Under sin aktive karriere blev Jan Ullrich kendt som den evige toer, selvom han vandt Tour de France i 1997.

Tyskeren blev fem gange henvist til andenpladsen i verdens hårdeste cykelløb, hvor specielt Lance Armstrong sendte Der Jan ned på de sekundære placeringer omkring årtusindskiftet.

Armstrong besøgte i 2018 Ullrich for at give ham støtte i den svære tid efter anholdelserne, hvor han fortalte, at hans evige rival havde brug for støtte og ikke at blive vanæret.

