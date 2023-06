Verdens bedste? Dansker er ligeglad

Tirsdag præsenterede Soudal-Quick Step sit Tour de France-mandskab, og to danskere er udtaget.

Kasper Asgreen og Michael Mørkøv vender tilbage til Touren denne uge, når starten går i Bilbao lørdag. Dermed tangerer Danmark rekorden fra 2021 med 11 danskere til start.

Som det sidste trin i den Quick Step-raket, der skal lancere det hollandske kraftværk Fabio Jakobsen til Tour-succes i spurterne, har Mørkøv gjort sig sine overvejelser om konkurrenterne, og her har han en klar forventning til, hvem man skal holde øje med.

Det fortæller han til Ekstra Bladet forud for løbet.

- I Touren er der mange topsprintere. De bedste er med. Man kan sige, det er Jasper Philipsen, der skal slås i år. Han kommer med et stærkt hold med Alpecin (Deceuninck, red.).

- Så er der Caleb Ewan med Lotto (Dstiny, red). Der er flere hold, der decideret er der for deres sprinter, forklarer Mørkøv om de stærke sprinterhold, som Soudal-Quick Step er en del af.

Forventer van Aert spurter

En af de ubekendte sprinter-faktorer i årets Tour de France er Wout van Aert. Sidste år var han alle vegne, og selvom ryttere på Jumbo-Visma har afskrevet, at den belgiske superstjerne i år går efter den grønne trøje, så har Michael Mørkøv en idé om, hvad belgieren vil gøre.

- Så er der van Aert, hvor man aldrig ved, hvor meget holdet satser på ham. Men jeg vil helt klart forvente, han spurter med, hvis det er muligt. Han er så god en rytter, at ham skal man også tage højde for.

Michael Mørkøv har Wout van Aert med i sin kalkule for årets Tour de France-spurter. Foto: Claus Bonnerup

Som lead out-rytter er man nødt til at kunne læse spurterne godt. Man skal være draget af det kaos, der opstår på de sidste 1000 meter af et cykelløb. Netop derfor er Tour de France særligt fascinerende, forklarer Michael Mørkøv.

- Det, som jeg synes er spændende ved et længerevarende løb som Tour de France, er, at når først du har kørt et par spurter, begynder du at have en fornemmelse af, hvilke hold og sprintere der er formstærke.

- Kan vi slå Philipsen, hvis vi kommer bagfra? Skal vi være på forkant for at slå ham? Ofte, når vi har flere spurter, er der tit en justering af de tidligere etaper, forklarer han vidende.

Lidelsesfællerne Michael Mørkøv og Fabio Jakobsen i Tourens bjerge sidste år. Foto: Claus Bonnerup

Titel er noget, medierne går op i

I ind- og udland har Michael Mørkøv flere gange fået prædikatet 'verdens bedste lead out-rytter'.

Dette er dog ikke noget, han går op i.

- Det med at blive kaldt verdens bedste lead out, og sige, man har verdens bedste sprintertog, er nok mest noget, medierne gør det til, forklarer han.

Michael Mørkøv i aktion ved weekendens DM. Foto: René Schütze

Danskeren sætter dog ikke sit lys under en skæppe og ved godt, at han har rutinen og erfaringen til at kunne bidrage til holdet.

- Jeg fokuserer på det sportslige, som jeg altid har gjort. Det er klart, jeg tager med mig, at jeg har rigtig meget erfaring og har været med til at vinde etaper i Tour de France før også med mange forskellige ryttere. Det sætter mig i en god position, og det er også derfor, jeg bliver valgt til at køre Touren igen, forklarer han og indskyder et interessant faktum.

- Det bliver første gang, jeg får lov til at køre Touren med den samme sprinter to gange i træk, fortæller han med et smil, mens han henviser til, at han tidligere har kørt Tour de France med Alexander Kristoff, Sam Bennett, Elia Viviani, Mark Cavendish og Fabio Jakobsen.

