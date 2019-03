Verdensmester blev lam efter grusom ulykke: - Jeg er stadig lykkelig

Siden 2012 har Kristina Vogel vundet guld ved hvert eneste VM.

I samme periode hentede hun også to OL medaljer. Af guld, naturligvis.

Og hvis ikke en tragisk ulykke i sommeren 2018 havde vendt op og ned på hendes liv, og magtbalancen i kvindernes cykel-verden, så havde den 28-årige tysker formentlig indtaget en lignende hovedrolle under bane-VM i Polen, som bliver afviklet i disse dage.

I stedet for at duelere på banen, er Kristina Vogel i dag med til VM som kommentator for Den Internationale Cykelunion, UCI, og i et interview med TV2 Sport fortæller hun nu sin historie om vejen tilbage fra en nedtur, der kunne have taget modet fra de fleste.

Ulykken

26. juni 2018 støder Vogel i høj fart sammen med en anden rytter under en trænings-øvelse i den tyske by Cottbus. Sammenstødet og det efterfølgende fald mod gulvet efterlader hende lam fra livet og ned.

Konsekvenserne for den alt-dominerende tyske sprinter bliver først offentliggjort for omverdenen nogle måneder senere, da hun i september indkalder til et pressemøde, hvor hun afslører, at hun aldrig kommer til at gå igen.

Den triste nyhed er dog ikke hendes eneste budskab den dag.

'Jeg har grædt nok nu,' siger Kristina Vogel, og opfordrer i samme ombæring resten af de tilhørende til ikke længere at have ondt af hende. Selvmedlidenhed og sympati skal være et overstået kapitel, og på imponerende vis har hun lige siden formået at fremstå ligeså livsglad og handlekraftig som i tiden før ulykken.

- Livet fortsætter jo, selvom jeg ikke går. Nu ruller jeg. Jeg er stadig lykkelig. Man skal indse, hvad der er vigtigst i livet. Det var jo "bare" cykling. Det er den dejligste ting, og mit hjerte brænder stadig for cykelsporten. Men så længe man er sund og rask, har sin familie og nyder livet, så tror jeg, alt vil være fint. Jeg smiler stadig. Jeg er stadig Kristina. Jeg er bare i en rullestol i stedet for på cyklen, siger hun.

Så sent som i marts 2018 stod Kristina Vogel øverst på podiet som vinder af endnu en VM-medalje. Foto: Peter Dejong/AP

Udover rollen som kommentator har den tidligere verdensmester også været nødt til at fylde kalenderen ud med andre aktiviteter, når den nu ikke længere er proppet med træning, konkurrencer og rejser.

Hun er blevet opstillet som byråds-kandidat ved det kommende kommunalvalg for partiet CDU i sin hjemby Erfurt, og har også engageret sig i den administrative del af den cykel-verden, som hun dominerede på banen indtil sidste sommer.

- Jeg er blevet en del af UCI- banekomité, og jeg bliver også booket til foredrag. Det vigtigste for mig er, at livet ikke bliver kedeligt, så det er virkelig dejligt.

- Selvfølgelig er det emotionelt at være her ved VM, men det er fordi at jeg elsker den her sport, og så gerne vil give noget tilbage. Jeg græder ikke, fordi jeg føler, at jeg nu går glip af ting. Nu er det en tid for andre piger. Det er ikke længere Kristina Vogels æra, for den sluttede i juni, siger hun.

