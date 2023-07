Verdensmester frygter ikke Vingegaard

Remco Evenepoel forventer til gengæld en formstærk Jonas Vingegaard under årets Vuelta a España

Det sendte nok et vis sug gennem maven på mange cykelryttere, da nyheden, om at Jonas Vingegaard skal deltage i Vuelta a España, kom.

Med en Tour de France-sejr i bagagen står Jumbo-Visma nemlig usædvanlig stærkt til dette års løb.

Det afskrækker dog alligevel ikke den nuværende verdensmester og sidste års Vuelta a España-vinder, Remco Evenepoel.

- Roglic og Vingegaard er favoriterne til at vinde Vueltaen, men jeg ser også mig selv som værende blandt dem, udtaler han til det hollandske medie In De Leiderstrui.

Det er første gang siden 2020, at Jonas Vingegaard deltager i Vueltaen. Foto: Claus Bonnerup.

- Jeg er ikke bange. Hvis man allerede er det, så er det bedre ikke at være med i løbet.

Jonas Vingegaard skal dog ikke cykle alene som kaptajn for Jumbo-Visma, ligesom vi så under Tour de France.

I stedet skal han dele den position med Primož Roglič, der både har vundet Vueltaen i 2019, 2020 og 2021.

Årets Vuelta a España starter 26. august, og man kunne derfor være i tvivl om, hvorvidt Jonas Vingegaard ville kunne nå at blive klar til det spanske løb efter tre lange uger i Frankrig.

Men det tvivler Evenepoel næppe for meget på.

- Jeg tror ikke, at Vingegaard var nær sin grænse i Touren. Måske er han to eller tre procent mindre klar, men en rytter som ham er stadig bedre end de fleste af flokken, udtaler han til In De Leiderstrui.