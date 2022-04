Verdensmester indhenter lykkeridder i Baskerlandet

Den forsvarende verdensmester i landevejscykling, franskmanden Julian Alaphilippe (Quick-Step), har nu vundet sit første løb, siden han i september sidste år forsvarede VM-titlen.

Iført regnbuetrøjen kørte han tirsdag først over målstregen på 2. etape af World Tour-løbet Baskerlandet Rundt. Da der blev spurtet om sejren, var der ingen tvivl om, at den rutinerede franskmand ville passere målstregen først.

Det var der dog i optakten til finalestrækningen i Viana.

Længe lå den forholdsvis ukendte spanier Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) til at lave det perfekte kup efter at have været i udbrud på næsten hele etapen.

Med under 500 meter til mål måtte han kapitulere og se et frådende felt tordne forbi.

Ibon Ruiz fik dermed ikke karrierens første professionelle sejr, men han kan dog glæde sig over, at han onsdag kører i løbets bjergtrøje.

Tidligt på etapen var Ruiz en af fire spaniere, som stak af fra hovedfeltet, og udbryderne fik rigeligt med snor at gå på.

Cirka midtvejs på etapen var forspringet oppe på lige over fem minutter, men som ventet skrumpede det sagte på anden halvdel af etapen, og undervejs stak Ruiz af fra sine udbrudsvenner.

Da feltet havde passeret den sidste store stigning med cirka ti kilometer til mål, var der stadig et hul på halvandet minut. Det gik pludselig op for sprinterholdene, som skruede tempoet gevaldigt op. Som ofte før var der styr på tidsmatematikken, så der kunne spurtes om sejren.

Da der blev taget hul på løbet med en enkeltstart mandag, blev Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) nummer ni, mens holdkammeraten Primoz Roglic vandt etapen og var 20 sekunder hurtigere. Danskeren er sammen med Roglic udset som holdkaptajn i løbet.

Roglic forsvarede førertrøjen tirsdag, mens Vingegaard avancerede til en ottendeplads. Begge blev noteret for samme tid som etapevinderen Alaphilippe. Vingegaard krydsede målstregen som nummer 29.

De unge danskere Julius Johansen (Wanty) og Frederik Wandahl (Bora) deltager også i etapeløbet.

Baskerlandet Rundt slutter på lørdag.