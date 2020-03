Verdensmester Pedersen trak Nibali mod samlet sejr

2. etape af årets Paris-Nice var på forhånd ikke udset til at blive en nøgleetape i forhold til det samlede klassement.

Men sådan gik det slet, slet ikke.

Sidevinden splittede feltet ad, og det blev en reduceret gruppe uden mange forhåndsfavoritter, der kom til mål.

Trek-Segafredos Vincenzo Nibali sad dog med - godt beskyttet og hjulpet af blandt andre den danske verdensmester Mads Pedersen - og selv om italieneren ikke tog etapesejren, der gik til NTT's Giacomo Nizzolo, så fik italieneren distanceret flere konkurrenter til den samlede sejr.

Blandt andre Nairo Quintana og Julian Alaphilippe, der begge havde uheld i form af styrt og punktering, da sidevinden for alvor spillede rytterne et puds.

Det gjorde den med cirka 30 km til mål løb, hvor Mads Pedersen var en af de mest aktive foran i feltet. Sammen med flere andre tempomaskiner sørgede han for, at farten konstant var høj.

Det kostede bagude i feltet, der knækkede i flere dele.

Forrest havde Mads Pedersen selskab af sin holdkaptajn Vincenzo Nibali, der som en af de eneste med klassement-ambitioner øjnede muligheden for at eliminere nogle konkurrenter.

Derfor blev Mads Pedersen dirigeret frem - og taktikken lykkedes.

Den danske verdensmester bragede frem og sørgede for, at den stærkt decimerede jagtende gruppe bagfra kun havde visuel kontakt - og at hovedfeltet smed knap halvandet minut.

Forrest blev det dog et sprinteropgør mellem Nizzolo og tyske Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), mens Pedersens holdkammerat Jasper Stuyven tog tredjepladsen.

Men det slog ikke for alvor skår i Pedersens glæde.

- Vi havde fået at vide i radioen, at nu kom sidevinden. Vi så, at vi havde alle dem med, vi skulle, og så kunne vi lige så godt åbne.

- Det er en succesfuld dag - vi ville gerne have vundet med Jasper. Da den splitter til sidst, fik vi ikke (Alex) Kirsch med, og han skulle have gjort noget af mit arbejde

- Men det var dejligt at køre lidt sidevind, og at se, at benene var bedre end i går, sagde Mads Pedersen til TV2.

Mads Würtz Schmidt (Israel Startup Nation) kørte sig ind på en 6.-plads og avancerede til lige præcis også den placering i det samlede klassement, der stadig føres af tyske Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe), mens Vincenzo Nibali er den bedst placerede af favoritterne 28 sekunder efter.

Tirsdag er der på ny en flad etape, der på papiret ligger til sprinterne, inden den 15 km lange enkeltstart onsdag. Løbet slutter søndag i Nice.

