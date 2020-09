Verdensmester raser over TV 2-reporter

Den danske verdensmester Mads Pedersen var ikke just tilfreds med TV2's spørgsmål før dagens 19. etape i Tour de France.

Forud for etapen har den tidligere franske cykelrytter Romain Feillu sat spørgsmålstegn ved belgiske Wout van Aerts kørsel på de franske landeveje, da han under dette års Tour har vist sig at være en af de bedste i feltet.

Feillu antydede endda, at Van Aert bruger ulovlige midler til at ramme den nuværende storform.

Det er ikke velset at stille spørgsmålstegn ved rytternes integritet, og det fik TV2-reporteren Søren Reedtz at mærke, da han i formiddags talte med Mads Pedersen om beskyldningerne mod Wout van Aert.

- Jeg synes, det er noget pis. Manden kører stærkt, fordi han har lavet sin forberedelse. Der er ikke noget at komme efter. Jeg synes, det er ærgerligt, at det skal mistænkeliggøres, at han kører stærkt. Han bliver testet i hoved og røv ligesom alle andre, siger Mads P i interviewet på TV2.

Artiklen fortsætter under billedet:

Wout van Aert har passet rigtig godt på sin kaptajn, samtidig med at han har kørt sine egne chancer. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Mads Pedersen har selv ramt en rigtig god form til Touren, og da Søren Reedtz begynder en sammenligning med ham, Wout van Aert og doping-beskyldningerne, afbryder han spørgsmålet, og han bliver så sur, at han kalder TV2-reporteren for et 'røvhul' for at stille sådan et spørgsmål.

Mads Pedersen har vist sig stærk i massespurterne i år, men han imponerede også på en af denne uges bjergetaper og sad længe og hjalp sin kaptajn Richie Porte.

Wout van Aert har i den grad også imponeret. Ikke nok med, at han har vundet to etapesejre mod nogle af feltets hurtigste sprintere, så har han været en af de vigtigste folk for den den førende Primoz Roglic i bjergene.

Slovenske Primoz Roglic fører Tour de France med 57 sekunder ned til landsmanden Tadej Pogacar før 19. etape, hvor Wout van Aert er en af favoritterne til at tage etapesejren.

