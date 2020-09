Verdensmesteren dropper VM

Den danske cykelstjerne Mads Pedersen (Trek) kommer ikke til at forsvare sin VM-trøje senere på måneden i Italien.

Det oplyser landstræner Anders Lund til TV2 Sport.

Årsagen er, at VM-ruten i det nordlige Italien er særdeles bjergrig, hvilket betyder, at Mads Pedersen alligevel ikke har en realistisk chance for at genvinde VM-titlen.

- Det har været en svær beslutning for Mads, men efter jeg har været nede at se ruten, er han kommet frem til, at det ikke giver ret meget mening rent sportsligt, siger Anders Lund til TV2 Sport.

Landstræneren udtager sin VM-trup 14. september. Selve linjeløbet ved VM køres 27. september.

Tidligere har Søren Kragh Andersen (Sunweb) også meldt afbud til det danske VM-hold.

Cykelkalenderen er yderst kompakt dette efterår på grund af den månedlange coronanedlukning af sæsonen.

Flandern Rundt og Parix-Roubaix kunne være mere oplagte kommende mål for Mads Pedersen.

DAGBOG: Mads P fik lorte-opgaven

Se også: Riis' jernmand sat sammen med skruer

Se også: Quintana røg på røven: - Han bruger ikke bremserne

Eksperten advarer: Fejlen du ikke må begå