Verdensmesterens kone: Derfor arbejder jeg ikke

- Dengang jeg blev kæreste med ham, vidste jeg i virkeligheden ikke, hvad jeg gik ind til, fortæller Lisette Pedersen, der i dag er gift med verdensmesteren i cykling, Mads Pedersen.

Lisette og Mads mødte hinanden tilbage i gymnasiet, hvor de gik i samme klasse. Allerede dengang var han kendt som klassens ’cykelmyg’, og hun hjalp ham af og til med afleveringer, hvis hans tid var knap.

To år senere fik de øjnene op for hinanden, og de blev kærester og flyttede kort tid efter sammen.

Dengang var Mads' karriere ikke på samme niveau, som det er i dag. Men pludselig tog karrieren fart, og han begyndte at være mere væk og have flere rejsedage, fortæller Lisette Pedersen.

- Det var hårdest i starten. Jeg flyttede hjem hver gang, han tog afsted, fordi jeg synes, at det var kedeligt og surt at være alene.

- Man havde da også sin tvivl, og jeg ved, at han også tvivlede på mig. Han var rigtig bange for, at jeg ville bakke ud, og det var meget oppe i hans hoved på et tidspunkt, forklarer hun.

Foto: Linda Johansen

I dag har parret vænnet sig til, at de ikke ser hinanden så ofte, og ingen af dem i tvivl om, at de skal være sammen. De blev gift sidste år og købte efterfølgende et hus i Holbæk.

Skal du ikke lave noget i dit liv?

Det spørgsmål bliver Lisette Pedersen ofte mødt med i dag, hvor hun har valgt at sige sit job op for at være cykelfrue på fuld tid.

Selvom mange ikke forstår hendes valg, så var det ikke en svær beslutning for hende, da hun aldrig havde haft en karrieredrøm på samme måde, som Mads brænder for cykling.

Uden et arbejde har parret mulighed for at se mere til hinanden og tage på rejser sammen. Noget, der var svært, da hun arbejdede.

- Det var hårdt, fordi vi ikke så hinanden så meget. Han var jo ikke så meget hjemme, og når han var, så var det kun i et par dage, oftest i hverdagene, hvor jeg var væk fra tidlig morgen til eftermiddag.

- Det med, at vi nu har nogle dage, hvor vi kan være sammen og lave ting sammen, det betyder rigtig meget, fortæller Lisette og tilføjer, at hun ofte skal forsvare, hvorfor hun ikke arbejder.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Cykelfruelivet er ikke for alle

Foto: Linda Johansen

Lisette Pedersen kan godt se, at livet som cykelfrue ikke er for alle. Men for hende passer det rigtig godt, fordi hun er introvert og hviler meget i at gå hjemme.

- Det er ikke fordi, at jeg har super meget at se til på en helt normal dag. Men jeg trives rigtig godt med ikke nødvendigvis at have så meget og ikke skulle stresse så meget, slår hun fast.

- Hvad laver du så på en helt normal dag?

- Når han ikke er hjemme, så laver jeg noget papirarbejde for Empire Cycling og passer hus, hunde og hest. Så går tiden med det, siger hun.

- Jeg er også glad for mode og indretning, så jeg kigger utrolig meget på tøj og folk, der snakker om tøj og indretning. Jeg kan også godt lide at være kreativ ved at tegne og male. Og så er jeg sammen med min familie og venner.

Foto: Linda Johansen

Særligt kæledyrene har en helt speciel plads i Lisettes liv. Parret har sammen to hunde, og hun har sin egen hest, som hun har haft, siden den blev født for syv år siden.

Det, at have dyrene i hendes hverdag, gør, at hun hele tiden har nogen omkring sig og har pligter at klare.

Hun går lange ture med deres hunde hver dag og træner dem. Hun bruger også meget tid med sin hest.

Flere gange om ugen er hun ude ved hesten, og i weekenden rider hun sammen med sin mor, der også har en hest.

- Det har altid været en fast del af min weekend, at jeg skal ud hver morgen. Det er sådan, det var før, og sådan er det stadig. Det er vigtigt for mig, mit hoved og mit liv.

Foto: Linda Johansen

Savner en normal hverdag

Selvom Lisette med tiden er blevet vant til, at Mads ikke er hjemme halvdelen af året, så er det stadig svært hver gang, han er væk i længere perioder, fortæller hun.

- Man kommer til at leve meget forskellige liv, fordi man ikke får delt de samme ting, som man gør, når man er sammen. Han får en masse oplevelser, og jeg får en masse oplevelser, men det bliver meget adskilt.

- Det, synes jeg godt, kan være lidt ærgerligt, at man bliver distanceret fra hinanden på den måde.

- Hvad er det hårdeste ved at være cykelfrue?

- Det er i virkeligheden de ting, jeg er foruden, som alle andre har med deres partnere hver dag. Det, synes jeg, er det sværeste. Vi bliver distanceret fra hinanden og får ikke delt ting med hinanden.

Foto: Linda Johansen

- Alle andre har deres partnere, de kan gå hjem og snakke med og dele deres tanker og følelser med. Det kan jeg bare ikke på samme måde, når han er afsted. Der ligger hans fokus jo på andre ting.

På trods af savnet til en normal hverdag med Mads, så er hun også sikker på, at det er sundt, at de kan savne hinanden.

- Selvom det ikke er sjovt, og det kan være udfordrende, så kan det også være rigtig sundt, at man ikke er vant til at gå op og ned ad hinanden hver dag.

- Vi værdsætter virkelig hinanden, hver gang vi ses. Og det er virkelig skønt, fortæller Lisette, der tæller dagene til, at Mads kommer hjem fra årets Tour de France, og hun skal ud og hente ham i lufthavnen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Grænseoverskridende at være sammen med Mads

Foto: Linda Johansen

Parret er meget forskellige på mange områder. Mads er meget ekstrovert, flyvsk, impulsiv og har mange bolde i luften, mens Lisette er helt modsat.

Hun er introvert, meget oppe i sit eget hoved og behøver ikke en masse folk omkring sig.

Og netop derfor er det nogle gange grænseoverskridende for Lisette at være sammen med Mads, fortæller hun.

Hun bliver altid kastet ud i nye situationer og får overskredet sine grænser, når hun for eksempel skal med ham på den røde løber og andre arrangementer i forbindelse med hans karriere.

Hun elsker dog at få muligheden for at støtte ham i hans karriere og se ham få den opmærksomhed, hun synes, han fortjener.

- Hvordan er det at stå i skyggen af Mads?

- Hvis jeg nu havde min egen karriere og noget, jeg brændte for, så tror jeg, at jeg ville have det sværere med det. Men fordi jeg bare er mig, så har jeg ikke noget problem med bare at være Mads’ kone.

Foto: Linda Johansen

- Og jo, det kan da godt være mærkeligt nogle gange, at det er Mads, folk altid gerne vil snakke med, og jeg så står som tomt fyld, men jeg er også en meget anderledes person, end Mads er.

- Jeg er meget introvert, så jeg har heller ikke brug for, at folk snakker med mig, og det er mig, der er samtaleemnet. Jeg har det fint med bare at kunne være i baggrunden.

Selvom det til tider kan være hårdt at være gift med en sportsstjerne, der har succes, så ville Lisette heller ikke være foruden.

- Vi har også en masse muligheder, som andre ikke har. Det er en unik oplevelse med de rejser, vi kan få og cykeloplevelser med sejre og nedture. Og det, at vi allerede har købt vores hus i en alder af 24 år. Det er jo fantastisk, at vi allerede kan gøre det.

