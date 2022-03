Verdensstjerne hylder brandvarm dansker

- Jeg vinder ni ud af ti gange med Mørkøv.

Sådan sagde Mark Cavendish, efter han onsdag vandt endagsløbet Milano-Torino foran prominente navne som Peter Sagen, Alexander Kristoff og Nacer Bouhanni.

Det kunne briten selvfølgelig mest af alt takke sig selv for - men også en helt særlig holdkammerat spillede en altafgørende rolle. Efter triumfen sendte den lynhurtige brite således et hav af verbale roser i retning af sin danske kollega.

Det skriver Nieuwsblad.

Mørkøv var tilbage på Quick-Step Alpha Vinyl efter at have været fraværende i Tirreno-Adriatico, hvor Cavendish heller ikke formåede at vinde en etape.

- Jeg manglede et fuldt hold, hvis jeg skulle vinde i Tirreno, og det havde jeg ikke, men det havde jeg til gengæld i dag, fortalte Cavendish og fortsatte.

- Cavagna styrede gruppen i sit første løb i år, og så var der Michael. Med ham i front, har jeg de bedste chancer for at vinde.

Cavendish jubler efter sejren i Milano-Torino. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Et udbrud stak tidligt af i dagens løb, men blev hentet med 20 kilometer til mål.

Herefter satte Mørkøv og resten af Quickstep-holdet sig i front og tonsede mod målstregen.

Med fire kilometer til mål forsøgte Ben Healy at stikke af, men Quickstep-holdet kørte ham hurtigt ind, og der var herefter lagt op til den forventede massespurt.

Michael Mørkøv sendte - selvfølgelig - Mark Cavendish afsted på det helt rigtige tidspunkt, og briten kunne suse indover målstregen foran Bouhanni, der blev nummer to.

Også flere internationale medier havde rosende ord til danskeren, der bliver ved med at levere på det højeste niveau.

Mediet AD beskrev blandt andet Cavendish og Mørkøv som den perfekte duo.