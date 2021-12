Verdensstjerne overfaldet i sit hjem

Det britiske cykelikon Mark Cavendish og dennes familie har været udsat for et voldsomt overfald og hjemmerøveri

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

En af tidens største cykelryttere har gennemlevet et frygteligt mareridt i sit eget hjem.

Det fortæller Mark Cavendish selv i et opslag på sine sociale medier.

Tidligt om morgenen 27. november blev den britiske stjerne overfaldet af fire bevæbnede mænd i sit hus i Essex.

Der var tale om et uhyggeligt hjemmerøveri, hvor stjernens familie ufrivilligt blev en del af det grufulde mareridt.

Quick-Step-rytteren, der sammen med legendariske Eddy Merckx er indehaver af rekorden for fleste etapesejre i Tour de France, blev ifølge eget udsagn angrebet af de ubudne gæster og truet med en kniv i forbindelse med hændelsen.

Sidstnævnte trussel blev angiveligt også rettet mod Cavendish' kone og parrets børn.

Den uhyggelige episode fandt sted bare fem dage efter, at supersprinteren havde afsluttet sæsonen med et modbydeligt styrt under seksdagesløb i Belgien.

Ulykken på cykelbanen i Gent kostede Cavendish to brækkede ribben og en punkteret lunge.

Nu har han fået helt andre ting at tænke på.

Den voldsomme oplevelse i hjemmet har således sig sine spor mentalt, lader spurt-specialisten forstå i sit opslag.

'Den indvirkning, dette mareridt har haft på min familie, er allerede hjerteskærende åbenlys, hvorfor jeg beder alle, der kan hjælpe os at ringe 101 (britisk politi, red.), skriver Cavendish.