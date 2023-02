Verdensstjerne udsat for kniv-røveri: Får 27 års fængsel

I november 2021 begik to mænd væbnet røveri hjemme hos sprintstjernen Mark Cavendish, mens både kone og børn var hjemme. Nu er straffen blevet udmålt

27 års fængsel.

Så meget løb straffen samlet set op i for de to mænd, der en sen nattetime brød ind i Mark Cavendishs hjem og truede ham med kniv.

Det skete vel at mærke, mens cykelrytterens kone, Peta Cavendish, og parrets børn var hjemme.

Straffen er fordelt, således at en 31-årig mand, Romario Henry, får 15 års fængsel, mens en 28-årig mand, Ali Sesay, får 12 år.

Det skriver BBC.

Henry blev kendt skyldig i januar, mens Sesay erkendte sig skyldig ved en tidligere høring.

Mark Cavendish med sin hustru, Peta Cavendish, og datteren Delilah. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Ure for 5,8 millioner

Blandt tyvekosterne, som de to mænd kom afsted med, var blandt andet to Richard Mille-ure med en samlet værdi på 700.000 pund - hele 5,8 millioner kroner.

Under strafudmålingen tirsdag var dommeren, David Turner, særdeles klar i mælet.

- Det var en planlagt, målrettet, orkestreret, ubarmhjertig krænkelse af en internationalt kendt sportsmand og hans kone, lød det fra dommeren.

Tidligere er det i retten blevet beskrevet, hvor voldsomt røveriet havde været.

- En af dem holdt en stor sort kniv for struben, og de sagde 'hvor er urene?' og 'vil du have mig til at stikke dig?', havde røverne ifølge Peta Cavendish sagt til hendes mand.

Sesay, som fik 12 års fængsel for røveriet, fik dertil lagt otte års fængsel oveni som følge af en række våbenforbrydelser uden relation til røveriet hos Cavendish-familien.