Verdensstjerne undrer sig over sin tvivlende chef

Den 31-årige cykelstjerne Peter Sagan føler ikke, at han har ramt sin karrieres efterår.

Det slår slovakken fast, efter at Ralph Denk, team manager på Bora-holdet, har sået tvivl om, hvorvidt han skal forlænge samarbejdet med profilen.

- Han er en af de bedst betalte ryttere i feltet. Men vi er nødt til at vurdere, om vi stadig har råd til det, eller om det er bedre at investere pengene i yngre ryttere, sagde Denk tidligere på ugen.

Peter Sagan har kontraktudløb efter denne sæson, men han er langt fra færdig, siger han.

- Jeg føler mig ærlig talt ikke gammel. Jeg er 31, og jeg føler ikke, at jeg er i min karrieres efterår. Jeg har bevist, at jeg stadig kan vinde løb, selv om mit forår blev lidt ødelagt af coronavirus, siger Peter Sagan til cyclingnews.com.

Slovakkens seneste sejr kom, da han kørte først over stregen på en etape i det spanske løb Catalonien Rundt i marts.

Han har haft travlt med at køre sig i form, efter at han var ramt af coronavirus i februar, og blandt andet derfor har han ikke diskuteret fremtiden med Ralph Denk.

- Jeg har haft nogle gode år hos Bora, men hvis Ralph mener, at mine bedste år er bag mig, så må han gerne mene det.

- Hvis han mener, at han ikke har brug for mig for at vinde løb for holdet, så er jeg den første til at prøve at finde et hold, der virkelig vil have mig, siger Peter Sagan.

Slovakken kan modbevise sin team manager, når der søndag køres Flandern Rundt, som han vandt tilbage i 2016. Han er imidlertid ikke på toppen.

- Jeg har en chance. Man ved aldrig. Jeg har det godt, men jeg er ikke på mit højeste niveau, siger Peter Sagan og henviser til, at han i tre uger slet ikke cyklede, fordi han var ramt af coronavirus.

Peter Sagan har gennem 12 år som professionel vundet 114 individuelle sejre. Han har kørt for Bora siden 2017.