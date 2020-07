Verdensstjernen i stor Riis-hyldest

Danske Bjarne Riis høster nok engang store roser, efter han i januar tiltrådte som sportslig leder hos det sydafrikanske World Tour-mandskab NTT Pro Cycling.

Og det er ikke hvem som helst, der hylder Bjarne Riis. De positive ord kommer nemlig fra den britiske verdensstjerne Mark Cavendish, der kørte på holdet fra 2016 til 2019, da holdet hed Dimension Data.

- Jeg er virkelig glad på mit gamle holds vegne. Det har forbedret sig så meget, siden Bjarne kom til. Man kan tydeligt se forskellen, siger Mark Cavendish i et interview med TV 2 SPORT.

Bjarne-effekten

Sidste år blev det blot til syv sejre i hele sæsonen for Dimension Data. Det er der dog allerede blevet lavet om på i år, hvor det nuværende NTT Pro Cycling har stået øverst på sejrsskamlen hele seks gange.

Dette er endda til trods for, at det meste af cykelsæsonen blev spoleret tidligere på året grundet coronapandemien. Mark Cavendish mener dog, at meget af holdets succes skyldes danskerens måde at lede holdet på.

Mark Cavendish kørte i tre sæsoner for Dimension Data, inden han skiftede til Bahrain McLaren før denne sæson. Foto: Claus Bonnerup

- Før trådte holdet vande, og nu vinder de løb konstant. Det er Bjarne-effekten. Det er så dejligt at se. Der er en god gruppe af mennesker på holdet, og når man ser, hvordan lederskabet bliver ændret og fungerer, er det specielt, lyder det fra den 35-årige brite over for TV 2 Sport.

Også holdejer Douglas Ryder har tidligere været ude og hylde 'Ørnen fra Herning.' Det gjorde han på et digitalt pressemøde tidligere på året, da han satte et par ord på holdets sæsonstart.

- Det hele skulle gøres mere simpelt og konsistent, og en leder som Bjarne gjorde en stor forskel i forhold til at bringe folk sammen. Hans rutine og folk har taget det her hold til et nyt niveau, lød det fra holdejeren.

Se også: Contadors enestående bedrift

Se også: Chris Froome færdig efter ti år

Se også: Hylder Riis: - Som ren magi!