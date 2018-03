Verdensstjernens utrolige uheld overskygger Nibalis storsejr

Det var en opløftende melding, der kom forud for forårets første klassiker, Milano-Sanremo.

Mark Cavendish ville stille til start.

Den britiske sprinter følte sig så meget ovenpå efter sit styrt og medfølgende skader i Tirreno-Adriatico sidste uge, at han meldte sig klar.

Cavendish har ellers haft en kedelig periode. Ud over styrtet på den indledende holdtidskørsel i det italienske etapeløb pådrog han sig en hjernerystelse i et styrt i Abu Dhabi Tours 1. etape.

Og så gik det galt igen.

Lørdag efter en laaaangt løb fra Milano, netop som feltet trillede ind i Sanremo ved Det Liguriske Hav, styrtede han.

Et ellers ret synligt helle midt på vejen stod alligevel i vejen for Cavendish, der tordnede direkte ind i det. Han slog en gevaldig kolbøtte og landede direkte på ryggen. Det skete midt i feltet, og flere andre ryttere røg ned sammen med ham.

Mark Cavendish røg også alvorligt i asfalten under sidste sommers Tour de France. Her ses han på vej i mål på 4. etape. Foto: Christophe Ena/AP)

Flotte danske placeringer

Kort efter strøg Vincenzo Nibali afsted. Selvfølgelig gjorde han det.

Det var ventet, ligesom det var ventet at Michal Kwiatkowski eller Peter Sagan, ville tordne efter på Poggio-stigningen kort før mål.

Men det gjorde de ikke. Så Nibali kom afsted. Og det eminente nedkører fik efterfølgende lige præcis den luft og det hul, han havde brug for, så han efter en hektisk finale med en voldsom jagt fra en decimeret felt, kunne stryge først over målstregen.

Det viste sig at være en forrygende timet finale af den italienske stjerne. For sekundet efter tordnede sprinterne over stregen. De nærmede sig meter for meter på den sidste kilometer, og på opløbsstrækningen må Nibali havde bøjet et par halshvirvler, så meget som han så sig tilbage. Det lykkedes dem dog lige præcis ikke at nå op.

Danske Magnus Cort blev flot nummer otte, mens Matti Breschel tog en ligeså fin 12. plads.

