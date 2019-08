Verdensstjernernes sidste farvel

En meget stor andel af den lille by Knesselare i det vestlige Belgien var tirsdag formiddag draget til Sint-Willibrorduskerk for at tage afsked med bysbarnet Bjorg Lambrecht.

Den blot 22-årige Lotto Soudal-rytter omkom 5. august efter et styrt i cykelløbet Polen Rundt, der gav genlyd over hele cykelverdenen.

Lambrecht var udråbt til en af fremtidens store stjerner med speciale i Ardenner-klassikere og i bjergene.

Nuværende og tidligere holdkammerater var også mødt frem for at sige et sidste farvel.

Se også: Styrtede mest uheldigt: Derfor døde cykeltalent

Se også: Supertalent vandt EM for afdød ven - dansker fik sølv

Se billedgalleriet herunder: