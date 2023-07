Vi bliver nødt til at stole på Jonas

Det er kun naturligt at mistænke Jonas Vingegaard for ikke at have rent mel i posen - men alt taler for, at vi må stole på hans ord, mener Ekstra Bladets cykelsportsekspert, Michael Rasmussen

Et af de spørgsmål, der flyver frem og tilbage her i Touren og hjemme i Danmark, er, om vi kan stole på, at manden i den gule førertrøje taler sandt, når han siger, at han er ren?

Jeg fik selv det spørgsmål, da jeg på første hviledag i 2007 sad i den gule trøje og bedyrede min uskyld. Dengang var cykelsporten i en opbrudstid efter Operación Puerto, efter Lance Armstrong, efter Riis og Telekom og efter Floyd Landis’ fald året inden. Og vi var på tærsklen til det biologiske pas og et ikke særligt veludviklet whereabouts-system. Det var svært at navigere i de rørte vande uden nødvendigvis at kende kystlinjen.

Her 16 år senere lader det til, at der er meget mere ro på. Der er efterhånden rigtig langt imellem de positive tests. Og når de er der, så er det ikke på World Tour-niveau. Det er på de mindre hold eller sågar på amatørniveau.

Det til trods bør man altid have en sund skepsis. Cykelsporten har en over 100 år lang historik med brug af doping. Og jeg forventer, at de bedste hold med ambitioner om at vinde Tour de France går lige til grænsen på samtlige parametre.

Jonas Vingegaard fik alle til at måbe med sin enkeltstart i tirsdags. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det betyder eksempelvis, at Jumbo-Visma på en enkeltstart fylder ti cykler på taget af følgebilen, selvom Jonas Vingegaard kun har brug for en, fordi det giver en fordel. Eller at de benytter ketoner, mens andre vælger ikke at gøre det. De gør det, fordi det ikke er ulovligt.

Det er nærmest på rekordtid lykkedes cykelsporten at dreje kulturen i en anden retning. Det betyder ikke, at søgningen for optimering og præstationsfremmelse ikke eksisterer. Det gør den i bedste velgående, men nu ligger den på andre parametre.

Man har så at sige brækket cykelsporten ned i mange flere elementer end før og har fokus på selv de mindste detaljer. Et godt eksempel er underdelen på Jumbos pedaler. Den er formet som overfladen på en golfbold, da den er bedre til at bryde vinden og danner mindre turbulens. Det er et areal på 5-8 cm2, men den er del af den samlede pakke – mange bække små ...

En del af forklaringen er også, at der er kommet folk til, der ikke er fra cykelsporten. Folk, der ikke er eks-ryttere, som ellers har praktiseret business as usual. Folk som den amerikanske milliardær Bob Stapleton, der kom ind på T-Mobile midt i opbrudstiden og tog kvælertag med dopingkulturen.

Er det så bare gået snorlige siden da? Nej. Her er Sky et godt eksempel. Det var et hold, der proklamerede sig hvidere end hvid, men det var ikke helt sådan, det hang sammen. Det har vist sig, at der var både testosteron-plastre, tramadol og medicinske undtagelser til at benytte kortison til både Chris Froome og Bradley Wiggins.

Netop den historie tror jeg også har forplantet sig på holdene: De bliver nødt til at gøre, som de siger - de kan ikke bare nøjes med at sige det. Det var ikke en god historie for Sky, der også valgte at trække sig som sponsor.

Jeg forventer stadigvæk, at der bliver brugt og misbrugt kortison-produkter, fordi det er muligt. Det er for eksempel tilladt at benytte i en næsespray. Det gør test for stoffet vanskelig, når det kan være lovligt, og man kan få en medicinsk undtagelse. Og man kan gætte på, at det er årsagen til, at der aldrig er en positiv test for det, der er det bedste anti-inflammatoriske præparat - og et relativt stærkt præstationsfremmende middel.

Bahrain Victorious har to gange været udsat for en ransagning under Tour de France. Foto: Kenneth Meyer

Men for at vende tilbage til det store spørgsmål: Skal vi stole på Jonas Vingegaard og resten af feltet?

Ja, det bliver vi nødt til. For der har ikke været nogen sager eller rygende pistoler. Det kan illustreres med den sag mod Bahrain Victorious, der nu har kørt i to år.

De er blevet ransaget under Touren både i Frankrig i 2021 og i Danmark i 2022. Der er kommet nul komma nul ud af det. Jeg kan garantere, at hvis der havde været det mindste at komme efter, så havde de informationer været lækket til pressen, hurtigere end man kan blinke med øjnene.

Hvad kan vi ellers stole på? At rytterne og holdene benytter de til enhver tid gældende regler og går lige til grænsen. Hvad enten der er tale om ernæring, træning, materiel, restitution eller medicinsk optimering.

Og hvis reglerne ændrer sig, vil adfærden gøre det samme.