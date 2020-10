Lars Seier kan ikke redde cykelholdet NTT Pro Cycling alene. Der skal findes en stor sponsor for at holdet også kan køre på World Tour'en i 2021

Der skal en stor, ekstern hovedsponsor til for at redde NTT Pro Cycling.

Millionær og sportsinteresserede Lars Seier Christensen fortæller i et interview med Ekstra Bladet i forbindelse med hans nye bog 'Seier - et roadtrip', at han ikke kan løfte opgaven alene

Han og Bjarne Riis i januar annoncerede, at de ville købe en tredjedel af det sydafrikanske cykelhold.

- Det er ikke noget, jeg kan løfte alene. Vi har et problem, hvis vi ikke finder en.

- Problemet består i, at der ikke er noget cykelhold, som kan videreføres. Et cykelhold koster penge at køre, og de penge skal være der. Jeg har ikke et brand i dag, som er meningsfuldt i den kontekst.

Hovedsponsoren, NTT, ser ikke ud til at forlænge aftalen med cykelholdet, og dermed mangler der en sponsor med få måneder tilbage af 2021.

Artiklen fortsætter under billedet:

Bjarne Riis og Lars Seier Christensen var i marts nødt til at lukke deres fælles projekt, Virtu Cycling, ned grundet dårlige økonomiske resultater. Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

Lars Seier er slet ikke i tvivl om, at cykelsporten er den sport, hvor du får bedst eksponering som sponsor. Derfor ærgrer det ham at se, at flere hold har det svært..

- Det er det skuffende, at andre hold også slider med at få sponsorer. Det må man jo nok også være ærlig at sige, at det noget at gøre med historikken i sporten, fortæller den danske rigmand, der hentyder til cykelsportens blakkede ry, hvor hovedårsagen har været flere dopingskandaler i.

Lars Seier Christensen afviser dog ikke, at han vil kaste flere penge i projektet for at redde cykelholdet.

- Hvis vi mangler lidt for at få enderne til at mødes , kan vi godt finde på noget, men jeg i øjeblikket ikke et brand, som giver mening at bruge.

Han vil ikke komme med et præcist beløb for, hvor meget der mangler for, at cykelholdet kan leve videre men afslører, at det er et tocifret millionbeløb, der er tættere på tre cifre end ét. Samtidig handler det om ambitionsniveauet.

- Hvis du gerne vil vinde Tour de France, er det ét beløb. Hvis du vil køre med og vinde nogle endagsløb og vise navnet frem, er det et andet budget.

Der skal findes en ny sponsor inden året er omme, ellers må holdet højst sandsynligt dreje nøglen om.

NTT Pro Cycling deltager lige nu i årets udgave af Giro d'Italia, hvor holdets klassementshåb Domenico Pozzovivo ligger godt til i klassmentet på en fjerdeplads 53 sekunder efter løbets førende rytter Joao Almeida.

