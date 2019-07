Danske Matti Breschel er ikke en del af feltet i årets udgave af Tour de France, men det forhindrer naturligvis ikke EF Education-rytteren i at dele ud af anekdoterne fra karrieren.

I et løssluppent interview med forfatter og filminstruktør Daniel Dencik bekræfter han blandt andet, at Andy Schleck havde et alkoholproblem, mens de to kørte sammen hos Bjarne Riis.

- Jo, det fik han. Så cykelløbene blev en form for terapi for ham, en måde, hvorpå han kunne komme væk fra det andet, der trak. Det er svært at gå tidligt i seng, når alle vil have en bid af én, siger Matti Breschel i interviewet, der er bragt hos Politiken i anledningen af, at filminstruktøren har lavet dokumentarfilmen 'Forsvindingsnummeret' om den 34-årige cykelrytter.

Matti Breschel og Andy Schleck kørte begge for CSC, der senere blev til Saxo Bank, fra 2005-2010. I en periode var de værelseskammerater, men det fik Bjarne Riis sat en stopper for.

- Nej, det fuckede vi fuldstændig op. Vi var tyve år, og vi havde katte låst inde på vores hotelværelser. Vildkatte, som vi lokkede med mad, fordi vi syntes, det var hyggeligt at have sådan et lille kæledyr.

- Og vi kom ikke til tiden, vi rodede, så pornofilm og spiste for meget slik. Så der gik ikke så lang tid, før vi fik forbud mod at dele værelse. Men han var en fantastisk holdkaptajn, siger Matti Breschel.

Artiklen fortsætter under billedet..

Matti Breschel i en hyggelig stund med Andy Schleck og de øvrige holdkammerater under Tour de France i 2010. Foto: Ole Steen

Overvandt uhyggeligt styrt

Matti Breschel var udskreget som et af de helt store talent i dansk cykling, men for mange skader, sygdom og andre uheld ødelagde det meste af en ellers lovende karriere,

To gange har Breschel vundet medaljer ved VM. Sølv og bronze.

Hans kontrakt med EF Education gælder resten af 2019-sæsonen. Det er uvist, hvor karrieren fortsætter i 2020, men meget peger imod et karrier

Breschel deltog i Tour de France i 2010 og 2016, men blev ikke udtaget til årets Tour. Han deltog i Giro d'Italia i foråret, men udgik allerede på 4. etape.

Se også: Efter væmmeligt styrt: - Jeg var meget nervøs

Fuglsang scorer million-jackpot