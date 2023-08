- Vi skal ikke beslutte os nu

Jumbo-Visma er kommet til Vuelta a España med et formål: At vinde.

For med en sejr skriver holdet sig ind i cykel-annalerne som det første hold nogensinde, der har vundet alle tre Grand Tours på et kalenderår.

Spørgsmålet er blot, om det skal være med Giro-vinder Primoz Roglic eller Tour-vinder Jonas Vingegaard?

Det spørgsmål hang i luften på det hollandske mandskabs pressemøde forud for lørdagens start - men svaret fik ikke lov til at blafre i vinden.

- Vi arbejder ret godt sammen, og jeg tror ikke, at vi behøver at beslutte os nu. Vi ser, hvordan det går undervejs.

- Vi kan hjælpe hinanden. Vores hovedmål er at vinde. Vi kører ikke mod hinanden. Vi kører med hinanden, konstaterede Jonas Vingegaard.

Kuss også i spil

Den udlægning er Primoz Roglic enig i. Sloveneren mener, at det kommer til at give sig selv.

- Vi har helt sikkert et stærkt hold. Det er ikke nødvendigvis mig eller Jonas, der skal være forrest. Vi har alle indset, at vi vil vinde Vueltaen, og stigningerne vil helt sikkert vise os, hvem der er bedst. Det kan også være Kuss, sagde Roglic henslængt med adresse til superhjælperen Sepp Kuss, der deltager ved samtlige tre Grand Tours i år.

Umiddelbart har Roglic forberedt sig bedst. Da Jonas Vingegaard forsvarede sin gule førertrøje på Tourens sidste dage, tog sloveneren på højdetræning.

Årets Giro-vinder har forberedt sig minutiøst, mens Vingegaard har ladet sig fejre i Holland og i Danmark, inden han skulle holde lidt ferie også.

Men det er der ikke så mange ord om. Begge ryttere mener, at de kommer i en god forfatning på en rute, der passer dem begge. Og så kan det ende med at gå som i 2020, da Vingegaard debuterede som Grand Tour-rytter i netop Vueltaen.

Jonas Vingegaard har tidligere kørt Vueltaen i 2020, hvor han var hjælperytter. Foto: Jonathan Damslund

Speciel debut

Her sled og slæbte han for Roglic, der det år kunne vinde sin anden ud af i alt tre sejre i løbet.

- Det var et specielt løb. 2020 var corona-sæsonen, så vi kørte i slutningen af oktober. Men jeg har mange gode minder fra det løb. Det var en fantastisk debut for mig at få lov til at hjælpe Primoz til sejr, sagde Jonas Vingegaard - selvom ham også drømmer om at blive et og to med sin holdkammerat.

- Det ville være fantastisk - et luksusproblem. At vinde den røde førertrøje er hovedmålet, men hvis vi har to kaptajner på podiet, så tager vi det med.

Vueltaen starter lørdag aften med et holdløb på 14,8 km i Barcelona - naturligvis med Jumbo-Visma som favorit.