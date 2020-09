‘Vi skal nok nå til Paris’

POITIERS (Ekstra Bladet): Dag efter dag er scenariet det samme: Unge kvinder i Tour-uniform går rundt ved start og mål langs barriererne og uddeler mundbind med Tour de France-logo til tilskuerne.

Mundbindene er vævet i bomuld. To lag og et yderlag af kunststof. De er ikke pakket ind, men langes bare i større eller mindre bunker ud til folk. Efter enhver målestok yder disse mundbind minimal beskyttelse mod coronavirus, men de fleste krænger gerne deres CE-mærkede, trelags kirurgi-maske af for i stedet at bruge den ‘rigtige’ Tour-beskyttelse.

Også Tourens cheflæge, Florence Pommerie, bærer oftest Tour-mundbindet, som konstant smutter ned under hendes næse, og som hun ikke sjældent ses bære under hagen. Hun bærer det tydeligvis mere af pligt end af overbevisning.

- Maskerne er bedre end ingenting, ikke? Vi er udenfor, og ingen står helt tæt sammen. Der er mange forskellige slags masker, og de masker til kirurgi er naturligvis at foretrække.

- Men når man opholder sig udenfor, er de her masker o.k. De er som sagt bedre end ingenting, siger Florence Pommerie til Ekstra Bladet.

- Coronavirussen er en alvorlig sag, så er det forsvarligt at uddele dårlige masker i tusindvis til tilskuerne?

- Jeg er ikke urolig over det, for når vi er udenfor, er der ikke stor smitterisiko - end ikke helt uden maske, siger Pommerie, som heller ikke er bekymret over det stigende antal smittede i Frankrig.

Især på Col de Peyresourde på 8. etape var der mange tilskuere, der glemte masken, men generelt er Tour-cheflægen tilfreds med tilskuernes opførsel, siger hun. Foto: Tariq Mikkel Khan.

- Antallet af smittede stiger, fordi vi er begyndt at teste mere. Jo flere, vi tester, desto flere bliver fundet positive. Det er klart. I marts og april testede vi i Frankrig ikke systematisk, men det gør vi nu, og så stiger tallet.

- Vi skal bekymre os om dem, der bliver syge og ligger på intensivafdelingerne på sygehusene. Det er antallet af syge, vi skal holde øje med, siger Florence Pommerie.

- Med din ekspertise som læge er du så tilfreds med det, du ser her i Tour de France?

- Ja. Jeg er faktisk overrasket over, at folk i så høj grad respekterer de forholdsregler, der gælder. Jeg havde forventet en meget mere slap holdning, faktisk, men folk respekterer reglerne, siger Pommerie.

- Det gælder også ude på etaperne, hvor der ikke er krav om, at man for eksempel skal bære mundbind. Men langt de fleste har mundbind på og følger altså de anvisninger, som de bliver mindet om over højttalerne på de første biler, der kører i karavanen.

- Der er dog talløse billeder fra etaperne, hvor fans meget tydeligt ikke bærer mundbind, mens de råber rytterne ind i ansigtet …

- Ja, der er tilfælde, det er rigtigt, men generelt må jeg sige, at folk respekterer reglerne og anvisningerne. Glem ikke, at det her er ude i det fri, og at man har frihed til ikke at bære maske, hvis man ikke ønsker det.

Tour-direktør Christian Prudhomme - her i midten omgivet af journalister - testede på hviledagen positiv for corona og er indtil videre ude af løbet. Foto: Tariq Mikkel Khan.

- Men det gør de fleste, selv om vi alle har været lukket inde i vores hjem i månedsvis og ikke har kunnet bevæge os frit rundt. Det har været meget vanskeligt for folk, og det er svært for nogle at acceptere, at man så også ude i det fri skal bære mundbind.

- Men langt de fleste gør det. De gør deres bedste, så jeg kan kun være tilfreds med det, jeg ser. Jeg synes, at man skal tænke sig om og bevare roen og handle ansvarligt. Man skal ikke gå helt over gevind i det her spørgsmål.

- Flere er testet positive i Tour-karavanen, og mange har udtalt frygt for, at Touren aldrig når Paris i år. Hvad mener du?

- Jeg er stærk i troen på, at vi når Paris. Selvfølgelig er det uheldigt, at løbets direktør (Christian Prudhomme, red.) bliver testet positiv, men vi har vores procedurer, og han er ude af løbet indtil videre, siger Florence Pommerie.

- Jeg er for så vidt ikke overrasket over, at en fra organisationen er blevet testet positiv, for rent statistisk lå det i kortene.

- Nu rykker vi videre mod Paris i god ro og orden, og så skal det hele nok gå, som det skal, siger Florence Pommerie.

