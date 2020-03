- Vi skyndte os at få familien samlet

Sæsonen er sat på pause i cykelsporten.

Af samme grund er Bjarne Riis' arbejde som Team Manager for NTT Pro Cycling også en hel del anderledes i denne tid.

Han kan ikke give råd og lægge taktik for sit hold på landevejene, men han kan stadig tage lederrollen hjemme hos familien i Schweiz.

Det har der været ekstra behov for, mens coronavirussen er gået i udbrud over hele Europa.

Og når man som Riis har base i Lugano, på grænsen til Italien, bliver respekten for coronavirus ikke mindre. Det fortæller han i tv-programmet Viaplay Sport på TV3 Sport.

- Selvfølgelig kan vi mærke det her. Det er jo bare at bevæge sig udenfor. Så er der ikke så mange mennesker, som der plejer at være. I vores lille provins, hvis man kan kalde den det, er vi 360.000 mennesker. Her er tilstandene værre, end hvis vi tager hele Danmark til sammen, siger Riis.

Bjarne Riis ses her under træningslejr med sit hold NTT i januar. Længe før coronavirus blev et tema i cykelsporten. Foto: Ernst van Norde

- Vi har ca. 50.-60.000 italienere, som drager ind over grænsen hver eneste dag for at arbejde i Ticino-området, hvor vi bor. Det gør de selvfølgelig ikke nu, fordi grænserne er lukket. Men der kan man da godt forestille sig, at der i starten har været et kæmpe potentiale for at få virus her i den del af Schweiz. Det er også det, vi har set, der har været tilfældet, lyder det.

Ifølge John Hopkins University er der ved seneste opgørelse konstateret 15.760 tilfælde af coronavirus i Schweiz. 348 af landets borgere har mistet livet, mens de var smittet af covid-19.

Heldigvis er Riis-familien ved både godt mod og godt helbred. Og ikke mindst i hinandens selskab.

For da faren for alvor meldte sig, reagerede cykel-bossen prompte og fik samling på både kone og børn.

- Vi skyndte os så hurtigt som muligt at få familien samlet. Vi har vores fire drenge hjemme nu, og de har været spredt. To af dem har været her i Schweiz, men en har været i Danmark og en anden i USA. Vi har været heldige i tide at få dem hjem. Og vi er sammen og passer på hinanden, siger Riis til TV3 Sport.

Bjarne Riis blev præsenteret i sin nye rolle på NTT Pro Cycling 8. januar i 2020. Det skete på Hotel d'Angleterre i København. Foto: Finn Frandsen

Ligesom resten af folkene i cykelsporten ved det danske ikon ikke, hvornår sæsonen igen kan genoptages.

Forårsklassikerne er afblæst, ligesom Giro d'Italia er udsat på ubestemt tid. Tour de France er endnu ikke taget af programmet, men bliver løbet afviklet, kan der eventuelt blive tale om en afpillet udgave uden tilskuere.

Alt afhænger naturligvis af, hvornår myndighederne giver grønt lys.

