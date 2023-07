- Vi talte slet ikke sammen

Det var tæt på en Mission Impossible, da Kasper Asgreen torsdag besluttede sig for at hamre afsted i udbruddet på den stort set flade 18. etape fra Moûtiers til Bourg-en-Bresse.

Med sig havde han fået norske Jonas Abrahamsen (Uno-X) og belgiske Victor Campanaerts (Lotto-Dstny), som mod slut slog ud for at bringe sin holdkammerat Pascal Eenkhoorn op til trioen.

Med den hurtige hollænder ombord formåede de fire lige nøjagtigt at holde feltet stangen, så Asgreen kunne sprinte sig til sejren, og han indrømmede efter etapen, at der ikke blev diskuteret meget taktik i den lille kvartet.

- For at være ærlig så talte vi slet ikke sammen derude. Alle dedikerede sig bare til arbejdet. Der var en fælles forståelse for, at hvis det skulle lykkes, så kunne vi ikke bare sidde og kigge på hinanden og forsøge at spare noget. Vi måtte investere alt.

Kasper Asgreen vandt en stor sejr, da han var hurtigst i en fire mand stor gruppe på 18. etape i årets Tour de France. Foto: Tariq Mikkel Khan

Annonce:

- Hvis vi alle gjorde det, kunne vi slippe af sted med sejren, sagde Asgreen på sit pressemøde.

Havde fornemmelsen

Normalt er han en af dem, der med hårdt arbejde i feltet er med til at spise udbrud, men alligevel havde han en god fornemmelse på torsdagens etape.

- Jeg har været i den anden ende på etaper som denne her. Og det er ikke første gang i Tourens tredje uge, at en lille udbrydergruppe kan holde til mål. Så jeg vidste, at der var en mulighed for at gøre noget.

Tænderne blev bidt sammen, og der blev ikke snakket i udbrydergruppen. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Det var dog først til allersidst, at han for alvor havde fornemmelsen af, at det kunne holde til mål.

- Ja, med en kilometer igen. På de sidste fem-ti kilometer forsvandt forspringet hurtigt. Men med en kilometer igen slog jeg ud, så Victor kom til fronten. Han hævede tempoet for at køre leadout for Pascal (Eenkhoorn, red.), og så vidste jeg, at det kunne gå.