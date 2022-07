Video siger det hele: Her bliver det vildt

Michael Rasmussen har prøvekørt et stykke af 5. etape, og ifølge Ekstra Bladets ekspert venter der Tour-feltet en modbydelig udfordring

LILLE (Ekstra Bladet): Nogle glæder sig. Andre gruer. De er elsket og hadet. Berømte og berygtede.

Brostensstykkerne i Nordfrankrig er tilbage i Touren, og det kommer næppe til at gå stille for sig, når feltet ruller ud på 5. etape.

Ikke færre end 11 pavéer venter rytterne, som i alt kommer til at tilbagelægge 19,4 kilometer på brosten i det, der er anset for at være en af de mest afgørende etaper i årets udgave af Tour de France.

Ruten fra Lille til Arenberg er med sine lige godt 150 kilometer en af løbets korteste, men det er en ringe trøst for dem, der ikke har friske ben, stabilt materiel eller robuste holdkammerater.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Michael Rasmussen har været ude og teste asfalten på flere af årets Tour-etaper. Foto: Claus Bonnerup

I værste fald vil nogen af favoritterne se deres klassement-drøm blive punkteret denne onsdag.

Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael Rasmussen, har prøvekørt en af de sværeste pavéer, som kommer i spil, når finalen af etapen nærmer sig. Som professionel var det ingenlunde hans favoritterræn, og det er det fortsat ikke...

Se hele videoen med "Kyllingen på brosten" i tv-klippet her:

- Det er altså ikke uden grund, at denne sektor har fået fire stjerner (ud af fem på sværhedsgraden, red.). Den sidste kilometer er absolut forfærdelig at køre på cykel på, siger Rasmussen.

Eksperten forudser et stort drama og har forhåbninger om, at der godt kan være dansk deltagelse, når afgørelsen skal stå på det ustabile underlag.

- Det bliver en vild etape på de her brosten, og jeg tror, at Mads Pedersen kommer til at spille en af hovedrollerne.

Etapen starter klokken 14, og Ekstra Bladet dækker vanen tro alle kilometer i Tour-livebloggen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvordan føles det at være i en Tour de France-boble i fire uger hvert år? Det ved dagens gæster i Ekstra Bladets Tour de France-podcast, 'Ekstra Tour'. Lyt med herunder eller i din podcast-app, hvor vi også analyserer dagens etape.

Ekstra Tour: 4. etape med Nils Meilvang og Lars B. Jørgensen