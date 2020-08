Vidunderdreng fløj ud over bro

Remco Evenepoel styrtede ud over en bro i cykelløbet Lombardiet Rundt

Remco Evenepoel var lørdag ude for et forfærdeligt styrt i cykelløbet Lombardiet Rundt.

Den 20-årige belgier var sammen med Jakob Fuglsang i førergruppen af det traditionsrige cykelløb, da han styrtede på vej ned ad den teknisk vanskelige nedkørsel fra Muro di Sormano.

I et venstresving snævrede vejen ind ved en bro, og Deceuninck-Quick-Step-rytteren kunne ikke nå at rette op.

Derfor fløj han direkte ud over siden af broen og adskillige meter ned i en kløft.

På italiensk tv blev det hurtigt berettet, at Evenepoel var ved bevidsthed, og han blev kort efter båret ind i en ambulance fikseret på en båre.

I 2017 var samme nedkørsel ramme om flere lignende styrt. Her røg både Jan Bakelandts, Simone Petilli og Laurens De Plus ud over rækværket.

Bakelandts blev værst medtaget, da han brækkede fire ryghvirvler og fire ribben.

Remco Evenepoel er af flere blevet udråbt som den nye Eddy Merckx på grund af hans friske måde at køre og vinde cykelløb på. I år har han vundet etapeløbene Polen rundt, Vuelta a Burgos, Volta ao Algarve og Vuelta a San Juan.

Du kan følge resten af løbet live her

Ekstra Bladet følger sagen...

Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix