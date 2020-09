Vidunderligt - men her er deres brøler

Der blev for alvor kørt cykelløb på 8. etape af årets Tour de France, hvor storholdet Jumbo-Visma viste, at de ikke har den styrke, som mange troede

Tour de France-feltet kørte på 8. etape ind i Pyranærene, og der var igen lagt op til det store opgør mellem klassementsfavoritterne.

Etapen blev vundet af franske Nans Peters (AG2R-La Mondiale), der efter at have siddet i udbrud hele dagen kørte fra resten af udbruddet på etapens andensidste stigning.

I udbruddet sad danske Søren Kragh Andersen, der kom i mål fire minutter efter vinderen som etapens nummer otte.

Blandt klassementsfavoritterne blev der for alvor kørt cykelløb, uden der kom de store tidsforskelle i den samlede stilling.

Det glæder Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen,

- Jeg skal lige love for, at der blev kørt cykelløb i dag.

- Det var helt vidunderligt at se, at der er huller i panseret hos Jumbo-Visma. De lover utrolig godt for spændingen i løbet, at der rent faktisk er muligt at få Primoz Roglic isoleret.

- Det er så opløftende, at løbet er så åbent for de kommende dage og resten af turen.

- Jumbo-Visma har tidligere i år siddet og spillet med musklerne, og det har de gjort i lang tid. Det kan da godt være, at det begynder at koste nu.

Nans Peters kunne efter en lang dag i udbrud række hænderne i luften, da han kørte først over målstregen i Loudenvielle. Foto: Stuart Franklin/Ritzau Scanpix

- Det er så fedt at se, at der opstår den her situation, hvor alle favoritterne kører mand-mod-mand til sidst.

- Der er ikke kommet nogle tidsforskelle, men vi skal ikke underkende, hvilken moral det giver rytterne at se, at de kan følge med.

- Nairo Quintana ser for eksempelvis lige pludselig, at han kan køre fra Bernal. Det er kun Roglic, der kan følge med mig.

- Der er en flok ryttere i feltet, der ser, at ham der Roglic, han er altså ikke uslåelig, og specielt heller ikke Egan Bernal.

- Roglic og Quintana begår en fejl ved i dag. Fem km før mål sidder de med Pogacar og har slået et hul til Bernal. De skulle bare have fortsat, så kan det være, de havde vundet et minut på Bernal i dag.

- Hvem ved, hvornår de får sådan en chance igen.